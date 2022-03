Alejandro Fernández "desconectando" y de vacaciones con su novia Karla Laveaga ¡Mira sus fotos! Tras la dolorosa pérdida de su padre Vicente Fernández, Alejandro Fernández pasa unos días relajado, de vacaciones en la playa con su amor Karla Laveaga. ¡Mira sus fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández y su familia han pasado momentos muy dolorosos tras la muerte de su padre Vicente Fernández. El Potrillo se ha mostrado muy conmovido por esta pérdida familiar. El cantante recién compartió fotos de un viaje que hizo con su novia Karla Laveaga, donde se le ve relajado, reporta Telemundo. "Desconectando" escribió junto a fotos suyas junto al mar, disfrutando de paisajes paradisíacos. También acampó con su camioneta junto a la playa, escuchando las olas y disfrutando de la serenidad de la naturaleza. El cantante optó por dormir en una casa de campaña en vez de hospedarse en un hotel lujoso. Fernández, de 50 años, seguirá con su gira Hecho en México tras tomarse este merecido descanso. Su novia, la modelo, empresaria e influencer mexicana Karla Laveaga, de 30 años, lo acompañó en esta aventura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Fernandez y Karla Laveaga Credit: Instagram/@karlaveaga Laveaga compartió una foto en traje de baño, descalza y muy relajada en un paisaje muy tropical en Puerto Vallarta. "Que no se te olvide: la fuerza que tienes, lo valiente que eres, el amor que mereces, la vida que quieres y los sueños que tienes", escribió junto a esta imagen. También compartió una foto junto al mar en Punta de Mita, Nayarit, mostrando la belleza de las playas mexicanas. Sin duda estos días junto al mar, disfrutando de buena comida, paisajes de ensueño y la compañía de su amada han tenido un efecto sanador.

