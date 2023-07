La exesposa de Alejandro Fernández de luna de miel y el Potrillo de vacaciones con su novia El cantante Alejandro Fernández se fue de viaje a Tailandia con su novia Karla Laveaga mientras su exesposa America Guinart disfruta su luna de miel en Tahiti. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández está de vacaciones con su novia Karla Laveaga en Tailandia. La pareja compartió fotos en Instagram compartiendo con majestuosos elefantes y paseando en canoa por un mercado en Bangkok. "Que guapo mi muchacho, ay chiquitito como lo quiero", comentó Laveaga en una foto de su amado. La influencer mexicana publicó fotos en Instagram acariciando elefantes y visitando el templo blanco de Chiang Rai. "Cuida el exterior tanto como el interior porque todo es uno", reflexionó junto a las imágenes del espiritual viaje. La pareja se sentó a meditar frente a un Buda dorado, y posaron con unas sombrillas con sus nombres 'El Potrillo' y 'Karla', que compraron como recuerdo de esta aventura. La escapada romántica incluyó también una visita a Singapur, donde degustaron la gastronomía local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Fernandez Credit: Aldara Zarraoa/Redferns Mientras tanto, la exesposa del cantante, America Guinart, quien es la madre de las hijas de Alejandro Fernández, compartió fotos en Instagram de su luna de miel. "Con mucho cariño les comparto estos recuerdos de mi luna de miel: Tahiti, islas polinesias, St Regis, Bora Bora, Cook Island", escribió en sus redes sociales junto a fotos de impactantes bikinazos, disfrutando junto al mar. A su boda, celebrada en un lujoso resort en Tamarindo, México, asistieron los tres hijos que tuvo con el cantante (América, Camila y Alejandro). "Todos los mares solo deseo navegarlos contigo. No fue el color del mar ni la transparencia del agua para ver lo que en él habita, no fue el viento que soplaba delicioso, no fue la vegetación y montañas tan hermosas que deleitaban todos los sentidos, no fue la comida y el vino que compartimos en lindos momentos", escribió en Instagram la recién casada. "Fue el vivirlo juntos lo que hizo de nuestra luna de miel un viaje inolvidable y maravilloso. Por muchos años más así", expresó en un mensaje dedicado a su actual esposo Álvaro Favier. El Potrillo también celebró en Instagram el cumpleaños de su madre Cuquita con un amoroso mensaje para la viuda de Vicente Fernández.

"Mil vidas no me alcanzarían para celebrarte, mi Cuquis. Que el tiempo nos sea eterno y nos dé para caminar mucho más. ¡Te amo, ma!", escribió junto a fotos de momentos felices con ella.

