Alejandro Fernández sorprende a todos con un inesperado anuncio durante un concierto ¿qué dijo? 50,000 personas se quedaron sorprendidas ante la noticia que Alejandro Fernández dio en su magno concierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Alejandro Fernández cumplió un gran sueño al presentarse en un recinto muy especial, se trata de la Plaza México, antes Plaza de Toros México, donde reunió a 50 mil personas. Para el cantante resultaba algo emotivo debido a que su fallecido padre Vicente Fernández tuvo ese logro. Así, el intérprete de "Como quien pierde una estrella" se mostró muy emocionado y nostálgico a lo largo de su presentación. Lo que llamó la atención fue cuando el famoso, de manera inesperada, dio un importante anuncio. Todo ocurrió, casi al final de espectáculo, cuando El Potrillo se acercó hacia la parte de abajo del escenario y recibió una fotografía. Tras mostrarla a los asistentes al magno evento reveló la inesperada información. "Tendré nuevo nieto", exclamó mientras tenía en su mano la imagen. Si bien no dio detalles de cuál de sus hijos lo haría abuelo por tercera ocasión, si les dio ina calurosa felicitación. El representante de música ranchera no dio mayores detalles, aunque su felicidad era evidente, según informaron diversos medios de comunicación locales. Con el fin de homenajear a El charro de Huentitán, el famoso cantó un popurrí de las canciones más emblemáticas de Vicente como "Por tu maldito amor", "De qué manera te olvido" y "Hermoso cariño", entre otras. Alejandro Fernández Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Han sido muchos meses duros para mi familia, perdí a mi maestro, a mi amigo, México perdió al mejor cantante de todos los tiempos", mencionó antes de iniciar el homenaje en honor de su padre. Desde el nacimiento de Cayetana, su primera nieta, Alejandro Fernández se ha mostrado muy feliz en su faceta de abuelo y no duda en pasar tiempo con esta y su otra nieta, ahora que esperan a un varoncito en la famosa dinastía, seguro también le dará una gran felicidad ¿seguirá los pasos de abuelo y bisabuelo? Solo el tiempo lo dirá.

