Alejandro Fernández responde fuerte a quienes lo criticaron por su nuevo look Alejandro Fernández se pronunció de manera contundente tras ser víctimas de críticas y memes por su nuevo estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Alejandro Fernández dio a conocer su nuevo look. Así, mostró imágenes donde se le ve con el pelo más largo y blanco platinado; además, tiene una barba y bigotes en crecimiento. Este nuevo estilo le ocasionó una serie de críticas y memes al famoso cantante. "Señora de Polanco"; "Querido Santa, este diciembre viene con todo"; "Moisés ¿eres tú?", y "Mi diosa de cabeza dorada", fueron algunas de las bromas al respecto. Ante ello, el intérprete de "Como quien pierde una estrella" no dudó en responder a sus detractores. "No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer", advirtió en su cuenta de Instagram. "Preocúpate por lo que a ti te falta o ¡no puedas hacer! Yo estoy muy feliz". Esta respuesta por parte del también conocido como El Potrillo le ocasionó felicitaciones por parte de sus seguidores. "¡Me encanta el look de zorro plateado! ¡¡¡Bien hecho Alex!!!"; "Guapo, talentoso y buena gente; es decir ¡todo el paquete! Besos Potri"; "Así mero compadre"; "Toda la razón, mi amor. Pero vidas aburridas las ha habido, las hay y las habrá siempre. De todas formas que digan misa"; "Y ojalá siempre estés muy feliz. Eso sí que me preocupa. Ignora a esos seres infelices", y "Me encanta que seas feliz mi caballero", fueron algunos comentarios. Alejandro Fernández cuerpazo 50 años Credit: Denise Truscello/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi bello ¡¡¡¡tus reflexiones me encantan!!!! Coincido totalmente contigo"; "Excelente frase"; ¡Sabiduría!; "Así es", y "Muy bien", fueron otros comentarios apoyando el texto del representante de regional mexicano, quien acompañó el escrito con una imagen donde se le ve disfrutando en un restaurante al aire libre. Pese a los comentarios y críticas, Alejandro Fernández no se inmuta y continúa disfrutando de diversos paseos.

