Alejandro Fernández emocionado recordó a su padre en Viña del Mar ¡Míralos!

Alejandro Fernández emocionado recordó a su padre en Viña del Mar

Tributo a su padre

El intérprete mexicano Alejandro Fernández emocionado recordó a su padre, Vicente Fernández, quien murió en diciembre 2021 tras una larga hospitalización provocada por una caída que sufrió en su rancho, en la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

¡A bailar! Jennifer Lopez luce elegante con un moño tirante y mallas ajustadas para su clase de danza

Jennifer López llegó a un estudio de baile en West Hollywood vistiendo unas mallas negras y suéter gris.

Infraganti Kanye West y Bianca Censori cargan gasolina tras recibir las nuevas noticias de Adidas

El rapero Kanye West y su esposa Bianca Censori fotografiados saliendo de una gasolinera en Los Ángeles.

Migbelis tras bastidores

La presentadora Migbelis Castellanos consiguió el sueño de conducir parte de un show como host del backstage de la 35 edición de Premio lo nuestro (TelevisaUnivision), este jueves por Estados Unidos. "Me hace ilusión ver a Grupo Firme, solo porque la pasé demasiado bien con ellos en Premio Juventud, porque son muy fiesteros y a mí eso me encanta", dijo.

Mágica diversión

El vocalista de la banda de música regional La adictiva, Memo Garza, visitó por primera vez el parque Disneyland, en Anaheim, junto a su esposa Elisa Müller e hijos, León y Emma Clarissa.

Invitada especial

La rapera dominicana Tokischa interpretó sus éxitos musicales en Soho Beach House con motivo de la próxima inauguración del Miami Pool House.

Luces, cámara, acción

Azela Robinson y Diego Amozurrutia en el capítulo final de la telenovela Cabo, producción de de José Alberto 'El güero' Castro que estrena próximamente por Univision en Estados Unidos.

¡Felicidades!

Tini Stoessel recibió las Gaviotas de Oro y Plata durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

