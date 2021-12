Alejandro Fernández reaparece tras la muerte de su padre con un mensaje para el mundo Después de unos días de silencio, el hijo de Vicente Fernández honró a su progenitor con un video y unas palabras conmovedoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos meses duros para la familia de Vicente Fernández, pero el patriarca ya descansa en paz. Su despedida ha sido por todo lo alto, como se merece un grande de su talla. Días después, con más horas de descanso y reflexión, Alejandro Fernández ha reaparecido en sus redes con un mensaje y un video conmovedores. En ellos se esconde uno de los grandes secretos de la felicidad, uno que si lo descubres, tienes muchas sonrisas y horas de dicha aseguradas. Desde su perfil de Instagram, hacía conocedores a sus casi 4 millones de seguidores lo que para él ha sido una de sus grandes salvaciones, además de ayuda para dejar partir a su padre y maestro, el inigualable Don Chente. " Y solo queda decir que Amén, y aprovechen cada segundo a sus seres queridos. Recuérdenles cuán importantes son para ustedes y disfrútenlos a diario. Yo siempre disfruté al mío", escribió junto a este video que recoge algunos de esos momentos. Así es. Alejandro quiso resaltar la importancia de amar a los tuyos, estar con ellos y disfrutar de su compañía antes de que sea demasiado tarde. Su caso es un ejemplo de amor familiar absoluto más allá de la fama y los éxitos. Alejandro y Vicente Fernández Credit: Medios y Media/Getty Images Un escrito tan sencillo como conmovedor que tuvo la reacción inmediata de estrellas como Thalía, quien no dudó en responderle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué hermosura mi Álex. Qué gran bendición tantos momentos maravillosos con tus dos amores, tu Padre y la música. Eres un ser muy afortunado al haber vivido esta historia tan llena de amor. Te queremos mucho mi potrillo", expresó emocionada la artista mexicana. El mensaje de Alejandro llega después de una despedida con fotos que recogen a la perfección la esencia de lo que fueron padre e hijo. "Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo pa".

