¡Alejandro Fernández posa junto a su nieta por primera vez! El cantante mexicano derritió las redes con las fotos que compartió mirando enamorado a la pequeña Cayetana: "La dueña de todas las serenatas que me queden por dar". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández vive uno de los momentos más dulces de su vida. A sus cincuenta años, no solo se ve espectacular y luciendo cuerpazo... Además, acaba convertirse por primera vez en abuelo. Hoy, el hijo de Vicente Fernández derritió a las redes al compartir un set de fotos con su primera nieta, la bebé de su hija Camila y su esposo, Francisco Barba, Cayetana, quien nació el pasado catorce de marzo: "Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción", dijo Alejandro Fernández ante la idea de convertirse en abuelo. "No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano". Por fin, ese momento llegó: Enamorado y como quien tiene un tesoro entre las manos, Alejandro Fernández escribió bajo el testimonio gráfico de su encuentro: "La dueña de todas las serenatas que me queden por dar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así compartía la feliz mamá, Camila Fernández, la noticia del nacimiento de su primogénita: "Llevas contigo mi luz y yo te guiaré. Te amo Cayetana. BIENVENIDA A MI VIDA", escribió bajo la primera foto del piececito de su recién nacida. Días antes fue su hermano Alex quien compartió feliz la primera foto de su sobrina:"¿Así o más volado con esta hermosura? ¡Te amamos, Cayetana!", presumió su orgulloso tío mirando enamorado a su primera sobrinita.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Alejandro Fernández posa junto a su nieta por primera vez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.