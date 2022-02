Alejandro Fernández pone flores a la tumba de su padre Vicente: "Te amo jefe" Alejandro Fernández visitó la tumba de Don Chente en su rancho Los tres potrillos y homenajeó a su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández en la tumba de su padre Alejandro Fernández en la tumba de su padre | Credit: Alejandro Fernández/Instagram La muerte del icónico cantante mexicano Vicente Fernández ha supuesto un duro golpe para su hijo Alejandro Fernández, quien no deja de recordarlo en cada fecha o en cada celebración ahora que han pasado varias semanas desde su partida. El cantante visitó este lunes la tumba de Don Chente en su rancho Los tres potrillos, la cual consiste en una estatua de bronce de casi 10 pies de altura y cuatro toneladas de peso, hecha por el escultor Sergio Garval y develada con motivos de su 82 cumpleaños. "Nunca demasiado tarde para visitar a mi padre y ponerle unas flores por su cumpleaños !! Mejor tarde que nunca … dice un dicho ! Te amo jefe - quedó espectacular tu escultura ! Besos hasta donde estés! ♥️", escribió El Potrillo en su cuenta de Instagram. En esta imagen muchos de sus seguidores le dejaron los más hermosos mensajes al cantante. "Su viejo vive en su corazón, en sus enseñanzas y en todo el legado que le dejó, y vivirá en los corazones de todo su público que lo seguirá recordando"; "además sabes que papá siempre está contigo. Lo más importante es la huella que has dejado y lo que sientes"; "él habría estado orgulloso de verte en su cumpleaños cantándole a vuestro público. Un abrazo"; "el amor que le profesas no tiene fecha", le dijeron los fans. El pasado 17 de febrero, día del cumpleaños del Charro de Huentitán, su hijo no dejó pasar la ocasión para felicitarlo. "Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre! ♥️", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernández falleció el pasado 13 de diciembre en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, México, tras complicaciones derivadas por una caída que sufrió en agosto en su habitación en su rancho. Desde entonces la familia ha estado devastada con la ausencia del cantante. Hace unos días el intérprete de "Mátalas" se encontró con su madre Doña Cuquita, quien está atravesando un duro momento por la pérdida de su compañero de tantos años, y ambos lloraron juntos y se dieron ánimo.

