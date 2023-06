Alejandro Fernández pidió a sus fanáticos salir de su concierto ¿por qué? Tras presentante en Madrid, España, Alejandro Fernández advirtió que los espectadores podrían irse del evento y explicó la importante razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández Credit: Aldara Zarraoa/Redferns/Getty Images Hace unos días, Alejandro Fernández realizó un concierto en el WiZink Center de Madrid, España, como parte de su gira Amor y patria. Si bien todo parecía transcurrir en calma y el cantante era ovacionado por los miles de asistentes que se dieron cita en el lugar para ver su presentación, el famoso hizo una pausa para decirle al público que interpretaría el tema "Mátalas" que ha causado mucho polémica porque es una supuesta apología al feminicidio. Ante ello, el representante de música ranchera no dudó en advertir que pese a las inconformidades seguirá cantante este sencillo; por lo tanto, pidió a las personas que no estuvieran de acuerdo que se salieran del recinto por algunos minutos para que no se incomodaran. "Les voy a dar chance al que no quiera escucharla pues que se salga del concierto", mencionó Fernández durante el concierto; lo cual, fue retomado por diversos medios de comunicación. "Voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí en España de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?". Pese a lo anterior, el público continuó en el recinto; además, premió al famoso con aplausos y vítores a lo largo del espectáculo; al cual, acudió su madre María del Refugio Abarca, su hermana Alejandra y su novia Karla Laveaga. Alejandro Fernández Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mátalas"es un sencillo de 2:54 minutos que fue compuesto por Manuel Eduardo Toscano y que forma parte del disco Niña amada mía que lanzó el cantante en 2003. Si bien, ahora no quiso hacer el cambio de la letra, la modificó para decir "Que encuentre a una mujer aquí en Madrid", además, durante su presentación en Viña del Mar, en abril de 2023, cambió el título y decía "Amalas" en lugar de "Mátalas"; aunque todo parece indicar que fue la última vez que Alejandro Fernández lo hizo, tal como enfatizó en esta ocasión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandro Fernández pidió a sus fanáticos salir de su concierto ¿por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.