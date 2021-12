Alejandro Fernández pide a sus fans que oren por su padre, Vicente Fernández En pleno Auditorio Nacional de México donde daba un su segundo concierto este jueves, el cantante pidió aplausos, oraciones y buena energía por el complicado estado de salud de su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de su gira apoteósica de conciertos, Alejandro Fernández hizo una parada muy especial en la capital mexicana, concretamente su Auditorio Nacional, el cual llenó por completo este jueves por segunda vez, cumpliendo las restricciones requeridas por la pandemia. En dicha actuación, una de las más importantes y también difíciles de su carrera por el estado de salud de su padre, Vicente Fernández, hizo un parón para pedir por él. El artista solicitó de sus oraciones, sus aplausos y, especialmente, su buena vibra para mandársela al gran Chente. Según informaba Primer Impacto, el 'Charro de Huentitán' podría haber sufrido una recaída importante y haber dado pasos atrás en su evolución. Fuentes cercanas al programa apuntan la necesidad de donadores de sangre, además de fallas en sus riñones y pulmones. Entre las informaciones compartidas por el espacio de Univision, está la de la visita al hospital de abogados y un notario público. Aunque ni Cuquita, esposa del patriarca, ni su hijo Vicente Fernández Jr. quisieron hablar a la salida del hospital, quien sí lo hizo fue el hijo menor del artista, Gerardo. Sus palabras poco esperanzadoras causaron preocupación al confirmar que su papá estaba ya muy "cansado" y "son tiempos delicados". Vicente y Alejandro Fernández Vicente y Alejandro Fernández | Credit: mezcalent.com A pesar del dolor de la situación, Alejandro continúa con su tour AF Hecho en México, con el que sigue arrasando y, sobre todo, honrando a su padre. "Le amo", se limitó a decir a la prensa en estos momentos. Todo el amor y la fuerza para Don Vicente y su familia.

