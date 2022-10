Alejandro Fernández nuevamente en el ojo del huracán por su look: "Anda con pestañón postizo" De nueva cuenta, Alejandro Fernández desata polémica por su imagen ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Alejandro Fernández fue objeto de críticas por un look que presentó con el pelo largo y color plateado; incluso, que fue comparado con una señora de la alta sociedad. Ahora, el cantante vuelve a estar en el ojo del huracán tras aparecer en una imagen que se asegura tiene pestañas postizas. Todo ocurrió cuando El Potrillo dio a conocer una fototaxia donde se le ve con su nieta Cayetana en sus piernas. "¡Domingo sin vacíos! Cayetana, Toña", escribió Fernández para acompañar una serie de instantáneas que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Dicha imagen, donde los ojos del intérprete de "Como quien pierde una estrella" se ven algo extraños, ocasionaron una serie de señalamientos en su contra por parte de los internautas. "Qué onda en la segunda foto? Los ojos de Alejandro parecen muy maquillados"; "Eso mismo vi y hasta acerqué la foto; si se ve muy maquillado, qué raro está eso. ¿Será que se va a salir del closet a estas alturas?",y "La segunda foto se le ve un filtro raro a Alejandro Fernández con sombras de ojos y pestañas postizas", fueron algunos comentarios. Alejandro Fernandez Alejandro Fernandez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ay canijo Alex anda con pestañón postizo"; "Pestañas postizas ¿ya no eres un potrillo de verdad?"; "Me encantó tu maquillaje", y "Hermana la máscara de pestañas recuerda tip: desmaquillarte después de cada show", agregaron otros usuarios. Alejandro Fernández Pese a las especulaciones, Alejandro Fernández no se inmuta y sigue disfrutando de la vida en compañía de sus hijos y, ahora de sus nietas, con quienes no duda en pasar tiempo de manera constantes y mostrarse como un amoroso abuelito.

