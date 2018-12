Alejandro Fernández junior se sincera y revela cuál es su mayor miedo como cantante

Hace tan solo unas semanas, Alejandro Fernández Guinart debutó oficialmente como cantante con el sencillo “Te amaré”; además, ya ha realizado algunas presentaciones en vivo. Si bien, ha formado parte del mundo de la música gracias a su padre y abuelo, Alejandro y Vicente, respectivamente, confesó cuál es el mayor miedo que debe superar en esta profesión.

“Eso del nervio es algo en lo que sí estoy trabajando mucho porque tengo todos los ensayos perfectos, soy muy perfeccionista y está todo perfecto, y, a la hora de la hora, el nervio, la adrenalina [hacen que] se te seque la boca, empiezas a temblar”, confesó Fernández Guinart a los medios de comunicación. “La verdad es que sí, hay que trabajar en eso”.

Alejandro Fernández Guinart Instagram

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El incipiente cantante reveló la emoción que sintió al enterarse que Vicente Fernández, quien ha sido su mayor mentor en está profesión, había estado presente sin avisarle en una de sus últimas actuaciones.

“[Vicente Fernández] llegó de sorpresa; al principio pensé que no iba a ir. Me dijo ‘ando malo, me duele la rodilla, pero desde aquí te escucho’”, relató. “Me la pasé cantando, pensando que no pudo ir, y cuando salí me recibió debajo del escenario y fue [una] gran sorpresa”.

Alejandro Fernández junior también reveló cuál es el mejor consejo que le ha dado su padre, ahora que está iniciando su trayectoria como cantante. Además, dejó claro que siempre interpretará ranchero.

“El consejo que me ha dado mi papá es siempre tener los pies en la tierra. No descuidar a la familia porque esta es una carrera que te consume muchísimo”, mencionó. “No pienso cambiar de género, igual uno que otro sencillo, alguna colaboración con alguien, pero mi línea siempre va a ser por la música ranchera”.