¡Así fue la espectacular boda sorpresa del hijo de Alejandro Fernández! Después de comprometerse en 2020 y 10 años de relación, Álex Fernández Jr y Alexia Hernández se dieron el 'Sí, acepto' en una ceremonia de ensueño. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sueño cumplido. Alejandro Fernández Jr. por fin ha pasado por la vicaría para unir su vida a la de su prometida Alexia Hernández, con quien dio constancia de su compromiso en septiembre del 2020. En una ceremonia sorpresa en la que no faltó detalle ni, por supuesto, su padre Alejandro Fernández, los esposos se mostraron felices y entusiasmados al dejar atrás la soltería y convertirse en marido y mujer. "Quiero compartirles que hoy viví uno de los momentos más felices e importantes al unir mi vida con mi pareja por más de 10 años y mi mejor amiga, Alexia, en una ceremonia civil que tuvo lugar en nuestra querida ciudad de Guadalajara, Jalisco", escribió el joven cantante junto a esta entrañable imagen del día. La preciosa ceremonia en Jalisco estuvo llena de momentos emotivos que algunos de sus invitados compartieron a través de las redes. La pareja se juró amor eterno en un entorno idílico, bajo una carpa blanca, rodeados de naturaleza y con un un discurso de lo más romántico por parte del oficial encargado de la ceremonia. Y como suele ocurrir después del casamiento, lo siguiente es la fiesta. La música fue una de las grandes invitadas al festejo en el que el novio se lanzó a cantar para amenizar este día inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los invitados estaba Poncho De Nigris quien ejerció también de reportero dicharachero compartiendo con sus seguidores en redes algunos de los momentos más cómicos y emocionantes de la unión. Quizás ahora la parejita siga los pasos de Camila Fernández, hermana del novio, y decidan volver a convertir en abuelo al intérprete de "Me dediqué a perderte". Mucha felicidad ¡y qué vivan los novios!

