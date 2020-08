Después de su polémica boda, la hija de Alejandro Fernández reaparece en redes con este mensaje Con guitarra en mano y una espectacular vista a sus espaldas, Camila Fernández se dejó ver luego de sus nupcias en plena pandemia con Francisco Barba. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Camila Fernández, una de las hijas del cantautor mexicano Alejandro Fernández, reapareció en las redes sociales luego de su polémica boda con Francisco Barba en medio de la pandemia del coronavirus. La joven cantante de 22 años colgó una fotografía en su cuenta de Instagram en la cual aparece sentada en una terraza, guitarra en manos, y con una espectacular vista del mar a sus espaldas. “Pero sólo soy humana. Oigan perdón que he estado medio ausente, pero voy a regresar van a ver”, escribió la nieta de Vicente Fernández junto a su foto. La pareja que se casó a principios de agosto luego de un noviazgo de nueve meses fue duramente criticada por algunos de sus seguidores debido al gran número de personas reunidas en plena cuarentena —y sin usar mascarillas— para asistir a la boda, según se filtró en algunos videos que circularon en redes. “Qué gente tan irresponsable, estamos pasando una situación de contingencia y ellos sin cubrebocas”, escribió un usuario bajo el video compartido por el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la cascada de criticas, Camila no se quedó callada y respondió a través de su cuenta de Twitter que durante la boda sí se siguieron los protocolos sanitarios para evitar contagios. El intérprete de “Me dediqué a perderte” no se ha pronunciado sobre los comentarios negativos optando por enfocarse en vez en el éxito de su canción “Decepciones” junto al grupo Calibre 50, que ya tiene más de 5 millones de reproducciones. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

