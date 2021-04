Alejandro Fernández confiesa que está muy feliz con un nuevo amor El cantante también habló de su nieta Cayetana y de lo que planea hacer con ella desde la pequeña empiece a hablar y caminar. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que desde que empezó su carrera, Alejandro Fernández se convirtió en uno de los hombres más guapos del mundo del espectáculo y al pasar de los años ha mantenido ese título. También, gracias a su increíble voz, se ha mantenido en el gusto del público. El artista, quien en este momento se encuentra en cuarentena debido a que se infectó con la COVID-19, había estado soltero por un buen tiempo y al parecer hay una chica por ahí que en este momento lo tiene muy feliz. Durante una entrevista con Raúl de Molina para El gordo y la flaca (Univisión), el cantante mexicano habló de sus nuevos proyectos, su vida como abuelo y también de su nuevo amor. "Yo estoy muy bien, sí" contestó Fernández ante la pregunta del presentador acerca de su vida amorosa. "Pues en eso ando, sí tengo compañera". Además de hablar de la gira que tuvo que posponer por culpa de la pandemia la cual planea retomar este año y en la cual estará acompañado de su hijo mayor Alex Fernández, el potrillo no pudo evitar hablar de su primera nieta, la primogénita de su hija Camila. "Con la niña, pues ¿qué te digo? Voy a su casa, la agarro. No hace nada más que comer y dormir. La agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola", dijo el cantante acerca de su nieta Cayetana, quien apenas tiene un mes de nacida. "Espero el momento en que ya pueda caminar y poder hablar, para empezarla a maleducar, que esa va a ser mi tarea". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y agregó, "Estoy en un muy buen momento. Estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida. Estoy superagradecido con el nacimiento de mi nieta, Cayetana se llama, y no veo la hora de regresarme y poderla abrazar otra vez".

