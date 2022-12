Alejandro Fernández rompe el silencio a un año de la muerte de su padre Vicente Fernández El 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernández; a partir de entonces, su hijo menor, Alejandro Fernández se había mantenido en silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernández tras pasar varios meses en el hospital producto de una caída en su rancho de México. A partir de entonces, diversos miembros de la familia han externado su sentir ante la pérdida del patriarca. Sin embargo, el hijo menor, Alejandro, se había mantenido hermético a hablar al respecto. Ahora, habla de lo que ha significado para él la muerte de si padre. "Creo que te acostumbras. No lo vas a sobrepasar; creo que es algo con lo que te acostumbras a vivir. En un principio, pues lo que pasa es que extrañas a la persona, extrañas físicamente a esa persona", mencionó al medio Infobae. "Te das cuenta de que no lo vas a volver a ver, que no va a estar en tu vida nunca más. Y, de repente, es fuerte tener que aceptar que ya no va a estar una persona tan importante en tu vida", agregó. "Pero al final, me di cuenta de que, conforme fue pasando el tiempo, todo es como un sube y baja, como una montaña rusa de sentimientos, en los que hay veces en las que sientes que ya lo superaste y luego te llegan unos recuerdos que te dan unos bajones". El Potrillo confesó que es complicado lidiar con la ausencia de alguien tan importante en su vida. "Es difícil. Pero te digo que con el paso del tiempo te das cuenta que, pues llegas a superar la muerte y te quedan solamente las cosas bonitas. ¿No? Te quedan, solamente, los recuerdos increíbles, su trayectoria, los momentos personales", confesó. "Lo que vivimos de padre e hijo, que pues es lo más difícil". Alejandro y Vicente Fernandez Alejandro y Vicente Fernandez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Fernández lamenta que Vicente Fernández no pudiera ser testigo de acontecimientos importantes en su familia, pero el recuerdo seguirá siempre en su memoria. "Hubo muchos momentos, muchas cosas que pasaron que él no pudo ver", dijo. "Por ejemplo, el nacimiento de Mía, pues la boda de Alex, la boda de Camila. Hubo muchas cosas que ya, desgraciadamente, cuando las estábamos organizando pensábamos tenerlo. Y, cuando no estuvo, hizo mucha falta".

