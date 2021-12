"¿Quién es una argentina para hablar de mi papá?": Alejandro Fernández estalla contra biografía de Don Chente Alejandro Fernández se mostró en total desacuerdo con la publicación de El último rey, la biografía de la escritora argentina Olga Wornat sobre su padre Vicente Fernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com Alejandro Fernández se mostró en total desacuerdo con la publicación de El último rey, la biografía de la escritora argentina Olga Wornat sobre su padre Vicente Fernández. "¿Quién es una argentina para hablar?", preguntó Fernández muy indignado a un reportero que le preguntó por el libro a las afueras del Hotel Reforma de la Ciudad de México, según informó Proceso. "¡Me vale madre! ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia? O sea, ¿qué sabe? No quiero saber nada, gracias, gracias", añadió. En el libro, la escritora aborda temas delicados como el posible vínculo entre Gerardo, el hijo menor de Don Chente, con Ignacio Nacho Coronel, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. "¿De qué hablas? O sea, güey, a ver, piensa bien lo que vas a decir", dijo El Potrillo cuando le preguntaron al respecto. "A ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado… o sea, piensa lo que vas a decir, no me preguntes pendejadas ¿ok?", le dijo a uno de los reporteros. Sobre si se tomarán acciones legales contra la autora del libro, el Potrillo respondió con una evasiva. "No quiero saber nada, gracias". Ante las noticias de un agravamiento de la salud de su padre, Fernández aseguró que está bien y que lo ama. Al parecer, el estado de salud del cantante mexicano se habría debilitado una vez más. Don Chente lleva tres meses hospitalizado por una caída en su rancho que, entre otras cosas, conllevó a una operación de las cervicales. Los presentadores del programa Venga la Alegría aseguraron este jueves que uno de los pulmones de Don Chente había presentado fallas. "Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor, este trascendido, de que no la está pasando bien", dijo en el espacio Ricardo Cásares. "Sabemos que regresó a terapia intensiva, que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, esto está empeorando todo", añadió. "Alejandro dice: 'No tengo nada que decirte', cuando la familia siempre había desmentido los trascendidos. Por eso me sorprende (...) esa parte se la guardó y cuando se ha dicho algo de la salud de su familia que no es verdad, lo primero que se dice es 'no es cierto, son tonterías, son mentiras'", indicó. Según Flor Rubio, "para ser específicos, lo que se dice como trascendido es que uno de sus pulmones empeoró y que eso agrava la situación de Vicente Fernández". No obstante, Rubio recordó que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud del cantante. El pasado primero de diciembre se informó que el intérprete de "El Rey" estaba nuevamente en terapia intensiva, lo que despertó la alarma de muchos seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Presentó inflamación de su vías respiratorias bajas por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación y se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad", dijo la familia a través de un comunicado oficial. Asimismo, el comunicado aclaró que el ídolo mexicano se encontraba despierto. "Importante destacar que se encuentra despierto, sin sedación, interactuando con su familia, principalmente con su esposa Cuquita".

