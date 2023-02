Alejandro Fernández en el ojo del huracán tras ofrecer concierto en estado de ebriedad De nueva cuenta, Alejandro Fernández está en el ojo del huracán por sus excesos con el alcohol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que las controversias alrededor de Alejandro Fernández no parecen tener fin. El cantante fue motivo de polémica en 2022 por su look y sus desplantes con la prensa mexicana que le ocasionaron un importante veto. Ahora, regresa al ojo del huracán tras haber sido captado en estado de ebriedad durante una presentación que ofreció el pasado fin de semana. En uno de los videos que está circulando en las redes y que ha sido presentado también por diversos medios de comunicación, de puede apreciar al intérprete de "Como quien pierde una estrella" al centro de lo que parece ser un palenque. Porta un pantalón y una camisa, ambos en color negro y una chamarra de mezclilla encima, tiene el micrófono en la mano, pero no se entiende lo que canta. En otro audiovisual, donde es el mismo vestuario pero sin dicha chamarra, se le ve desconcertado y poniendo el micrófono en la boca de una trompeta. El público le habla, pero parece no entender. Alejandro Fernández Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas no han dudado en reaccionar ante esta situación. "Niña ese hombre está en depresión por la ausencia de su papá. Eso es una pena que lleva dentro y piensa que el alcohol se lo alivia, Una pérdida no es fácil, él sigue de luto, esperando en Dios que venga a su vida ese bálsamo"; "Él necesita una intervención urgente"; "Alejandro debe buscar ayuda profesional y los fans no deben comprar más boletos hasta que se recupere"; "Rayos, que pena; un hombre tan talentoso", y "Es un ser humano como lo somos todos, nos podemos pasar de copas y hacer estupideces, dejen de juzgar", fueron algunos comentarios. No es la primera vez que este famoso ha tenido problemas con el abuso del alcohol, cabe recordar que en alguna ocasión fue bajado de un avión por pasarse de copas. Hasta el momento, Alejandro Fernández, ni algún miembro de su familia, se han pronunciado al respecto.

