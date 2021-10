Alejandro Fernández dona 100 mil dólares para migrantes Con el fin de palear algunos conflictos que atraviesan las familias migrantes en Estados Unidos, Alejandro Fernández se suma a una campaña con una aportación económica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La situación por la que atraviesan los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor nunca ha sido fácil, pero en últimas fechas se ha complicado cada vez más. De hecho, existen muchos casos de familias que han sido separadas tras llegar a dicho país. Ante ello, se están llevando a cabo iniciativas que buscar reunirlas de nuevo. Alejandro Fernández decidió sumarse a esta causa y donar 100 mil dólares a Families Belong Together. "La música es un legado de mi familia y me causa mucha emoción el hecho que mi gira tenga un impacto positivo en la vida de las familias separadas en la frontera", expresó Fernández en una declaración enviada por su representante a al medio AP. "Estoy muy orgulloso de ser parte del trabajo que hace Families Belong Together para unir a las familias". Families Belong Together es una campaña creada por del grupo National Domestic Workers Alliance con el fin de palear las políticas de separación de familias migrantes en la frontera sur estadunidense durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Dicho movimiento está conformado por 250 organizadores diferentes que promueven políticas migratorias que sean favorables para inmigrantes. Alejandro Fernández cuerpazo 50 años Credit: Denise Truscello/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos honrados de ser beneficiarios y colaborar junto a Alejandro Fernández," dijo Paola Luisi, directora de Families Belong Together, en un comunicado. "Gracias a su apoyo, podemos continuar fortaleciendo nuestra lucha por dignidad, justicia, y compasión para las familias migrantes e inmigrantes y defender a nuestra comunidad de políticas de inmigración crueles". Además de colaborar en este tipo de causas, Alejandro Fernández continúa la gira Hecho en México que el pasado fin de semana se presentó en Los Ángeles, California, donde hizo la entrega del cheque con su aportación.

