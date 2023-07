Alejandro Fernández lo hace de nuevo y desata controversia ¿qué hizo esta vez? De un tiempo a la fecha, Alejandro Fernández ha levantado ámpula por diversas situaciones y ahora no fue la excepción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández Credit: Jordi Vidal/Redferns/Getty Images En diversas ocasiones, Alejandro Fernández ha estado en el ojo del huracán por motivos distintos ya sea por conflictos en sitios públicos o por supuesto abuso del alcohol. Pero, de un tiempo a la fecha, el cantante ha sido motivo de señalamientos por su look o cambios físicos. Ahora, nuevamente desata polémica tras mostrarse con uñas largas. El intérprete de "Como quien pierde una estrella" dio a conocer una serie de imágenes donde aparece en el estudio de grabación con audífonos y micrófono incluidos. En un momento, se le aprecia en lo que parece ser un comedor, está sentado frente a una mesa con un plato vacío al frente y en un momento muestra su mano izquierda con unas largas uñas color dorado. "Prepárense para nuevas sorpresotas, nueva música, agárrense, se viene regional mexicano con todo; mariachi, canciones tequileras, canciones de desamor, de amor, rompevenas, matadoras, etc.", escribió Fernández para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Feliz". Las reacciones ante dichas uñas no se hicieron esperar por parte de los internautas. "Preparada para las sorpresotas amor. ¿Rolones con esas garras que te pusiste?"; "Si así están las garras ya me imagino los rolones; "¡¡Entre más viejo más ridículo!! ¡¡¡Lástima de lo buen cantante que eres!!!; "¡¡¿¿Qué uñitas salieron ehhh??!!"; "Esa manicura es lo más lindo, pásame el teléfono de tu manicurista", y "Te quedan esas uñas"; "La nueva mujer de Ricky con unas uñas maravillosas", y "No me esperaba la manicura", fueron algunos comentarios. Alejandro Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes trataron de descubrir el origen de ese decorado en su mano. "¿Esos son percebes?"; "¡¡¡Percebes!!! Mmmm!!! Pero me imagino que la sorpresa será espectacular y mejor que esas uñas", y "Y para los que nunca han comido se llaman percebes y son buenísimos aparte de caros". Alejandro Fernández Credit: Alejandro Fernández Instagram Todo parece indicar que Alejandro Fernández está grabando en España su nuevo disco y ha prometido algunas colaboraciones importantes; sobre las curiosas uñas no se pronunció.

