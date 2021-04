Alejandro Fernández de luto, “Te veo al otro lado” "Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas", el artista lamenta inesperada pérdida familiar. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Alejandro Fernández le ha llovido sobre mojado. Primero dio positivo a la covid-19 y tuvo que cancelar su actuación en la sexta entrega de los Latin American Music Awards, del pasado 15 de abril. Y ahora ha revelado por redes la dura pérdida que ha sufrido con la muerte de su adorada perrita Coco, que permaneció a su lado durante más de 15 años. "La vida siempre trae momentos inesperados. Por más de 15 años me acompañaste y destruiste y arreglaste todo lo que estuvo a tu alrededor", expresó el artista -que en un par de días cumple 50 años- en un sentido post que colgó el domingo en sus redes . "Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas". "Y ahora, en este momento tan extraño en el que me encuentro lejos y recluido, te tocó cambiar de plano. Las ironías de la vida", continuó el intérprete de "Amor Tumbado". "Gracias por las buenas, las malas y todas las otras que nos tocó pasar juntos. Te veo en el otro lado. Te amo Coco." Alejandro Fernández con su perrita Coco Credit: IG/Alejandro Fernandez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si noticia surge a pocos días de que se anunciara su gira Hecho en México 2021 que arranca el próximo 10 de septiembre en Reno, Nevada. Afortunadamente no todo han sido noticias negativas: el pasado 14 de mayo El Potrillo debutó como abuelo con el nacimiento de Cayetana, la primogénita de su hija Camila y Francisco Barba.

