Alejandro Fernández cumple 49 ¡y está para comérselo! Según las enfermeras... Así fue la sorpresa que el cantante mexicano regaló a unas enfermeras del coronavirus en Miami, quienes enloquecieron al ver al artista el día de su 49 cumpleaños y acabaron dándole un mordisco. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Este fin de semana Alejandro Fernández cumplió su último año de la década de los cuarenta! Y de todo hubo en sus redes para sus numerosas seguidoras, que igual le aman, que le destrozan… La cosa no empezó con buen pie… A pocas horas de empezar el día de su 49 cumpleaños, el fabuloso cantante subió varias fotos desde el gym, donde mostraba un cuerpazo musculoso con unos bíceps de infarto. Pero muchas no se fijaron en eso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mente sana en cuerpo sano”, escribió el gran artista con su mejor intención, sin preocuparse de la luz poco favorecedora que le iluminaba. Los comentarios no tardaron en salir a relucir. Mientras algunas aseguraban que se veía muy mayor, otras decían que hasta su papá se veía mejor que él. En cambio, haciendo caso omiso de las críticas, el intérprete de Si tú supieras apareció con su mejor sonrisa en Despierta América el día de su cumpleaños para dar una grata sorpresa a las enfermeras que luchan sin descanso contra el temido coronavirus. Image zoom Cuando le conectaron con el personal sanitario en video conferencia como sorpresa, los gritos y la emoción de las enfermeras enloquecidas, dejaron claro que el hijo de Vicente Fernández sigue siendo el rey. Y, literalmente, se lo terminaron comiendo porque el hijo de Chente les regaló unos deliciosos cupcakes como agradecimiento a su labor ¡con su cara dibujada sobre ellos! Image zoom El cantante, una de las voces más exquisitas de México, quiso conmemorar también esta fecha tan especial de esta forma: “Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora. ¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México! Y ahora sí… ¡Vamos calentando motores para los 50! Jajaja…”, digo haciendo gala de su sentido del humor. Con estas románticas fotos despidió su día, agraciendo a sus fans y amigos por sus mensajes de cariño durante su cumpleaños. “Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira, reacomoda todo y vuelve a intentarlo. ¡Gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños y gracias por sus buenos deseos y bendiciones!” ¡Felicidades Alejandro y que cumplas mucho más! Advertisement

