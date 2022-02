Alejandro Fernández conmovido por el gesto de Snoop Dogg con su padre Vicente Fernández Snoop Dogg repartió rosas rojas a entre el público cuando comenzó a sonar el popular tema "El Rey" de Vicente Fernández en un concierto de Banda MS. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Snoop Dogg se declaró un defensor de la música y de la comunidad latina en Estados Unidos. Pero el rapero se robó el corazón de los mexicanos cuando en pleno concierto de Banda MS en Los Ángeles reconoció que era un fan del ícono musical Vicente Fernández. "Lo que voy a hacer es demostrar algo de cariño para uno de nuestros héroes, uno de los más grandes. Ustedes saben de quién hablo", dijo el cantante al público. Cuando comenzó a sonar el popular tema "El Rey", Snoop Dog repartió rosas rojas a entre las personas más cercanas al escenario. Este detalle con Don Chente, quien falleció el pasado mes de diciembre, hizo reaccionar a su familia, en especial a su hijo Alejandro Fernández, a quien le está siendo difícil sobrellevar esta pérdida. "Sin palabras, hasta el cielo, viejo. LOVE Snoopdogg!", escribió El Potrillo al compartir el momento en que el rapero hace el gesto hacia su padre. Por otra parte, su nieta Camila Fernández compartió el emotivo momento en sus historias de Instagram: "Snoop Dogg rinde tributo a Vicente Fernández en concierto de la Banda MS", dijo. En declaraciones a la prensa, Snoop Dogg dijo que era un admirador del Charro de Huentitán. "Me encantaba su música. Me encanta lo que representaba", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También habló de la importancia de suprimir las barreras culturales y trabajar en conjunto con los latinos en Estados Unidos. "Me siento honrado de estar aquí. Estoy feliz de estar aquí. Siento que la música latina y la música que hago se merecen la una a la otra, debemos unirnos, debemos hacer música juntos, hablar juntos", indicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandro Fernández conmovido por el gesto de Snoop Dogg con su padre Vicente Fernández

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.