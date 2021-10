Alejandro Fernández confiesa por qué no visita a su padre Vicente Fernández en el hospital La ausencia de Alejandro Fernández en el hospital donde se encuentra su padre Vicente Fernández le han ocasionado una serie de críticas ¿qué dice el cantante al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A inicios de agosto de 2021, Vicente Fernández fue hospitalizado a causa de una caída que sufrió en su casa. Desde entonces, continúa en cuidados intensivos ante el poco progreso que ha tenido su condición de salud; si bien, la familia lo visita con frecuencia, el que menos ha sido visto en el hospital es Alejandro Fernández; lo cual, le ha valido una serie de críticas. El intérprete de "Como quien pierde una estrella" revela la verdadera razón por la que no asiste constantemente al nosocomio a ver a su padre. "Es que no es fácil, es un poco complicado ir a visitarlo en el estado en el que se encuentra, es muy difícil, a todos se nos hace daño, nos cuesta mucho trabajo", confesó en entrevista con la periodista mexicana Paola Rojas. Pese a todo, busca estar al pendiente de la situación en cualquier momento y brindar apoyo a su familia en el momento en el que se necesita."Estamos todo el tiempo pegados al teléfono, mandándoles mensajes, ánimos [a mi padre]. Y [a mi mamá, Doña Cuquita], también se puso enfermita, por los mismos nervios", concluyó. Justamente, el cantante decidió enviar un mensaje a todos sus parientes en este momento tan complicado en su vida. "Familia. Dinastía Fernández donde esté, siempre en mis oraciones. ?¡¡¡¡Mis mejores deseos para tu pronta recuperación jefe!!!! Y a ti madre: mucho ánimo, fuerza y paciencia… ¡todo saldrá bien!", escribió en su cuenta de Instagram. Vicente y Alejandro Fernández Vicente y Alejandro Fernández | Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Alejandro Fernández ha retomado los conciertos con su gira Hecho en México donde ha compartido escenario con su primogénito Alex.

