Critican una ranchera de Alejandro Fernández en plena protesta por la violencia machista en México La actriz Angélica Alargón critica la ranchera "Matalas" de Alejandro Fernández en medio de las masivas movilizaciones por los altos niveles de violencia contra la mujer en México. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ranchera “Mátalas”, uno de los temas musicales más populares de Alejandro Fernández, está en el ojo del huracán al ser considerada por algunos como ofensiva e inapropiada a la luz de la ola de violencia contra la mujer que sufre México. La canción del disco Niña amada mía del 2003 ha sido fuertemente criticada por la actriz Angélica Alargón, quien ha arremetido en contra de letras como la de esta canción de Fernández y de otros autores que siguen escribiendo canciones parecidas. Advertisement Image zoom Gustavo Caballero/WireImage; Gabe Ginsberg/Getty Images “Está tan normalizada la violencia contra la mujer que ya muchas veces ni siquiera nos demos cuenta de lo que es ofensivo, reprobatorio y que habría que evitar”, dijo la actriz de la recordada telenovela Mirada de mujer en una entrevista en el programa de televisión Ventaneando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana de 66 años contó que le molestó escuchar a una banda de mariachis interpretar la canción en el desayuno de un bautizo en el que participaron niños y señaló que tuvo que detener la presentación al considerarlo indignante. La canción escrita por el cantautor de música regional mexicana Manuel Eduardo Toscano habla de “matar a la mujer con ternura”, aunque una de sus más polémicas estrofas reza: “Consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres”. Con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo, se llevará a cabo una marcha en Ciudad de México para denunciar la desigualdad de género que será acompañada al día siguiente con un paro nacional llamado “Un día sin nosotras”, en el que se instará a las mujeres a no asistir al trabajo, centros de estudio y ni salir a la calle. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica de México, el 44% de las mexicanas han sufrido algún tipo de violencia a manos de su pareja , un 10% de las que tienen 15 años o más por parte de un integrante de su familia y un 66% han sido víctimas de algún tipo de acto violento en algún momento de su vida. Un total de 1,006 mujeres perdieron la vida a causa de la violencia machista el año pasado en México, según cifras oficiales recogidas por CNN. Advertisement

Close Share options

Close View image Critican una ranchera de Alejandro Fernández en plena protesta por la violencia machista en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.