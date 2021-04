Alejandro Fernández y Anitta dan positivo a COVID-19 a solo unas horas de asistir a los Latin AMAs Las actuaciones de Alejandro Fernández y Anitta en los Latin AMAs están en suspenso, debido a que ambos cantantes fueron diagnosticados con coronavirus. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo unas horas de que se celebre la gala de entrega de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), se dio a conocer que Alejandro Fernández y Anitta dieron positivo a COVID-19. Los cantantes tuvieron que realizarse la prueba rápida de antígenos que la cadena Telemundo, organizadora de la transmisión de estos galardones, exige, como parte de los protocolos de seguridad, a todos los que participan en un evento de esta naturaleza, según reportó la agencia EFE. Tras llevar a cabo dicho procedimiento, se les informó que habían contraído el virus; por lo tanto, sus participaciones podrían quedar canceladas y tampoco asistirían al espectáculo, cuyo recinto es el BB&T Center, ubicado al norte de Miami, Florida. El intérprete de "Como quien pierde una estrella" está anunciado como parte del elenco que ofrecerá un homenaje al fallecido Joan Sebastian. Alejandro Fernández, quien ya había recibido la primera dosis de la vacuna, también es un invitado de honor porque recibirá el "Premio Icono"; además, ocupa el primer lugar en nominaciones, posición que comparte con Karol G y J Balvin, ya que cada uno suma nueve candidaturas. Anitta y Alejandro Fernandez Credit: John Parra/Getty Images for Sony Music Latin; Gabe Ginsberg/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Anitta, quien fue anunciada para interpretar el tema "Mi niña", junto a Maluma, Wisin y Myke Towers, recibió el resultado positivo el pasado lunes, por lo que se ha rumorado que está cancelada su participación, aunque todavía no hay un informe oficial por parte de los organizadores y ella, en una de sus historias en Instagram, anunció, hace unos momentos, su actuación. Los representantes de la también empresaria mencionaron que se ha sometido a cuatro exámenes teniendo dos resultados negativos y dos positivos. "Anitta está en casa [en Miami], sin síntomas y va hacerse sus propias pruebas con su médico, porque los exámenes de los premios no son concluyentes", expresaron. Anitta Habrá qué esperar a la transmisión de los Latin American Music Awards, que se llevará a cabo este 15 de abril a las 7 PM, tiempo del Este de Estados Unidos, para saber si Alejandro Fernández y Anitta estarán presentes.

