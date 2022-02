"Ánimo": Alejandro Fernández y su madre Doña Cuquita rompen en llanto al recordar a Don Vicente La familia de Vicente Fernández aún lucha con sobrellevar la ausencia de Don Chente y el vació que su fallecimiento ha dejando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández y su madre Alejandro Fernández y su madre | Credit: Alejandro Fernández/Instagram Han pasado más de dos meses desde la muerte del ícono mexicano Vicente Fernández, pero su familia aún lucha con sobrellevar la ausencia de Don Chente y el vació que su fallecimiento ha dejando entre sus seres queridos. Así lo demuestran las imágenes compartidas por su hijo Alejandro Fernández junto a su madre Doña Cuquita, quienes tuvieron un sorpresivo encuentro que les bastó para sacarle las lágrimas por Don Chente. "Una visita muy grata e inesperada. Te amo, mami!!! Un día a la vez", escribió el Potrillo junto a las fotos con su madre. Estas imágenes sensibilizaron a muchos de los seguidores, quienes le desearon a la familia toda la fuerza del mundo para superar la pérdida. "Ánimo mi Potri, tienes mucho amor a tu alrededor❤️"; "disfruta al máximo a tu mami querido Alex, la familia es lo más importante en esta vida"; "ánimo familia ❤️"; "fuerza para tu mamá", les dijeron. Vicente Fernandez y Cuquita Estrella Vicente Fernandez y su esposa Cuquita en el Hollywood Walk of Fame | Credit: HECTOR MATA/AFP via Getty Images Fernández murió el 13 de diciembre en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, México, tras complicaciones derivadas por una caída que sufrió en agosto en su habitación en su rancho Los tres potrillos, donde vivía. La partida del intérprete de 81 años ha dejado devastada a la familia, porque era un pilar principal alrededor del cual giraban la vida de sus hijos, nietos y esposa. Impactantes fueron las imágenes del velatorio del cantante, donde su hijo Alejandro y Doña Cuquita lloraban encima del ataúd. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Alex Fernández, uno de sus nietos de Don Chente, no ha sido fácil para la familia sobrellevar el luto. "Está muy difícil la verdad. Los primeros días no podía parar de llorar. Esto fue algo que nosotros fuimos viviendo desde antes; afortunadamente, nos alcanzamos a despedir de mi abuelo bien, mientras estaba consciente", dijo a Ventaneando (TV Azteca). "Los primeros días no paraba de llorar; después, era cada vez lo que veía, cuando pusieron todo lo de la Arena y todo eso [de los funerales]". En cuanto a Doña Cuquita, el médico de la matriarca de la dinastía Fernández, el gastroenterólogo Gabriel Galván, dijo que la señora tiene algunos problemas con su aparato digestivo, que si bien, ha tratado de manera oportuna, requieren de un cuidado constante.

