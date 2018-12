Alejandro Fernández aclara lo que pasó cuando apareció frotándose la nariz en un video

Cuando se dio a conocer un video en el cual aparece Alejandro Fernández durante un concierto frotándose la nariz de manera insistente, surgieron especulaciones de que el cantante podría estar consumiendo drogas. El Potrillo estalló en otra presentación contra la persona que dio a conocer dicho corto; ahora, habla públicamente de lo ocurrido.

“No tengo nada que aclarar. Simplemente tenía media hora ahí en el concierto, me dio una alergia y punto. No hay nada. No tengo que aclarar nada porque si tuviera que aclarar algo se va a ver peor”, advirtió Fernández a los medios de comunicación. “No [fue alergia a algún medicamento o comida]. El clima, el clima estaba muy frío”.

Alfonso Manzano/Clasos/LatinContent/Getty Images

Respecto a la supuesta agresión que perpetró en contra de una reportera y su camarógrafo en Los Ángeles, CA, cuando el intérprete de “Me dediqué a perderte” salía de un local de masajes acompañado de su novia, Karla Laveaga, se defendió argumentando que los representantes del medio de comunicación nunca se identificaron.

“Si no te llegan con una identificación y te llegan con una capucha así [cubriéndose el rostro]; no mames [desconfías de esas personas]”, explicó. “No puedo decir nada. Ellos tienen su versión, yo tengo la mía”.

Alejandro Fernández presumió de que su hijo Alejandro junior se haya lanzado como cantante y confesó que “desgraciadamente” no pudo acompañarlo en su debut musical en los escenarios porque tenía que realizar una presentación en Estados Unidos.

“A mí me da el orgullo más grande de poder tener a mi hijo [Alejandro]. Una tercera generación en esto [la música]”, mencionó. “Pero siempre estamos en comunicación y le he hablado mucho, y le he dado mis mejores consejos. Lo amo”.