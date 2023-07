Alejandro Chabán y Rodner Figueroa rompen a llorar al recordar duro episodio El conductor venezolano se emocionó hasta las lágrimas con el exitoso empresario al revivir un momento muy fuerte, a la vez que lección de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de superación de Alejandro Chabán sirve de ejemplo para muchos. Tal y como él mismo ha contado en varias ocasiones, pasó de ser uno de los actores más famosos y bien pagados, a trabajar de mesero en El Pollo Loco, para luego volver a estar en lo más alto. Lo que no todos saben son episodios de esta etapa que a día de hoy siguen llenándole los ojos de lágrimas. Durante su encuentro con Rodner Figueroa en el nuevo capítulo de su podcast, ambos compatriotas venezolanos hicieron vivir al espectador un momento cargado de emoción. Entre lágrimas, Alejandro, hoy creador de su propio imperio empresarial con Yes You Can, reconocido por la revista Forbes, relató uno de los momentos más reveladores en su crecimiento. Cuando su vida volvió a recuperarse económicamente y las ofertas volvieron a llamar a su puerta después de una bancarrota absoluta, el programa Despierta América le ofreció la oportunidad de regresar a El Pollo Loco. Habían pasado 7 años desde la última vez que había servido allí. Rodner y Alejandro Rodner y Alejandro Chabán recuerdan un momento muy difícil | Credit: Youtube/Rodner Figueroa El capítulo lo vieron muchos espectadores del mañanero, lo que pocos saben es lo que vivió con aquellos compañeros y supervisores que, sin tener nada, le abrieron las puertas para trabajar y recibir esos 12 dólares la hora. "Esos meses fueron extremadamente importantes para mí, ese mánager se merecía mi mejor versión hasta el último día, y mis compañeros. Y hasta el último día con orgullo y dedicación, abracé a todo el mundo", dijo refiriéndose a su último día de trabajo para retomar su carrera de actor. Tuvo la oportunidad de abandonar el mismo día, pero no, quiso respetar los 15 días de preaviso para no dejar tirados a quienes le tendieron la mano. "Cuando regresé en el año 2015 cuando en Despierta América me dieron la oportunidad de hacerlo , entendí exactamente el propósito de por qué había pasado todo", describió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué sintió al volver a estar allí? Lejos de traerles recuerdos malos de una etapa de escasez, fue algo absolutamente distinto. Las palabras que dijo al llegar fue: "Gracias, gracias, agradecía el haberme contratado, agradecía el haber tenido la oportunidad de estar allí, porque la seguridad que me dio eso...", expresó con lágrimas en los ojos. "Hay que tenerle miedo a una persona que lo ha perdido todo, porque ha perdido el miedo. No había nada que me asustara, no había contrato que se acabara, yo estaba fortalecido de espíritu", prosiguió conmovido y emocionando a Rodner con su testimonio. Allí, en aquel encuentro, solo hubo agradecimiento, nada de angustia o pena, sino un profundo cariño y gratitud hacia quienes le abrieron las puertas a ese joven actor en números rojos, sin juzgarle ni ponerle etiquetas. Ese momento de crisis económica en la que perdió todo, le regaló la mayor lección de vida y la abundancia espiritual que le volvería a llevar al triunfo, esta vez con un mayor conocimiento. La charla al completo está en el canal de Rodner en Youtube.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandro Chabán y Rodner Figueroa rompen a llorar al recordar duro episodio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.