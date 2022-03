Alejandro Chabán vuelve a ser destacado por la revista Forbes como "ejemplo de joven empresario" El exactor lleva 10 años transformando vidas como CEO de Yes you can! "Siento mucho orgullo porque me acuerdo de ese joven que arrancó con un sueño, que arrancó con la necesidad de querer inspirar y motivar a millones de personas a través de una solución que realmente pudiera regalarles salud", expresó este jueves en Despierta América. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Chabán Alejandro Chabán | Credit: Cortesía Tras más de 3 años transformando vidas con su segmento 'De gordo a galán' y casi dos como copresentador oficial, Alejandro Chabán decía adiós a finales de 2016 a Despierta América (Univision) para dedicarse de lleno a su empresa Yes you can!, aunque nunca se desvinculó completamente del programa. Este jueves, convertido en un empresario de éxito cuya labor acaba de ser destacada nuevamente por la prestigiosa revista Forbes, Chabán regresó al show matutino de la cadena hispana para celebrar los 25 años del programa que conducen Alan Tacher, Raúl González y compañía. "Yo creo que Despierta América es una de las etapas más hermosas de mi vida porque siempre lo soñé, siempre lo trabajé, siempre lo visualicé y ese día [refiriéndose a su primer día en el show] era como el reconocimiento de la vida y el reconocimiento de Dios de que realmente cuando trabajas duro, cuando mantienes tu enfoque, cuando eres persistente y trabajas con los valores que tenemos como hispanos, que es sinceridad, honestidad, respeto, puedes lograr todo lo que deseas y esta es verdaderamente mi casa", expresó el empresario en una emotiva entrevista con Karla Martínez. "Te juro que vengo llorando desde la entrada", reconoció. Orgullosa de los logros de su excompañero de trabajo, la conductora de origen mexicano no dudó en destacar la aparición del empresario venezolano en la revista Forbes. "Estás hecho todo un galán y estamos muy orgullosos por todo lo que has logrado, por lo guapo que estás, por todos tus triunfos. Voy a poner algo en pantalla porque es importante reconocerlo, estás en la revista Forbes y dice lo siguiente: 'Alejandro Chabán es un ejemplo de joven empresario alrededor del mundo, ha sido CEO de Yes you can! por más de 10 años y continúa construyendo un imperio global multimillonario transformando vidas y creando un impacto positivo'", compartió Karla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chabán, cuyos productos han ayudado a transformar las vidas de muchos, se mostró orgulloso del camino recorrido hasta ahora, justo cuando está cumpliendo 10 años como CEO de Yes you can! "[Siento] mucho orgullo porque me acuerdo del gordito que se atrevió a trabajar duro para lograr sus sueños, para bajar 150 libras, me acuerdo de ese inmigrante que salió de Venezuela con tanto miedo pero con tantos sueños, me acuerdo de ese muchacho que llegó aquí a Despierta América con la ilusión más grande de despertar a toda la comunidad hispana y me acuerdo de ese joven que arrancó con un sueño, que arrancó con la necesidad de querer inspirar y motivar a millones de personas a través de una solución que realmente pudiera regalarles salud", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandro Chabán vuelve a ser destacado por la revista Forbes como "ejemplo de joven empresario"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.