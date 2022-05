El "significativo" regalo que Alejandro Chabán le obsequiará a Francisca por su boda Además, Alejandro Chabán reveló cómo su amiga logró perder 40 libras para su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Chabán, quien junto a Jomari Goyso acompañó a Francisca al altar, compartió la clave del éxito que hizo que la dominicana perdiera 40 libras para la boda y uno de sus detalles favoritos del enlace. "Todavía estoy con los pies hinchados de la boda, pareciera que me hubiese casado yo, ¡muy, muy felices!", dijo. Apenas de regreso de la boda, el venezolano se planteó qué regalarle a la parejita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué le regalaste de regalo de bodas? "Bueno, qué más que el viaje a Dominicana. Yo le decía que le iba a regalar una quesera y unos vasos pero yo quiero regalarle algo que sea muy valioso para ella y muy significativo". "En la boda todo tenía su significado, las chicas que organizaron la boda le pusieron dentro del bouquet [de flores] un rosario y dentro del rosario había una foto del papá de Francisca; fue una de las cosas más hermosas y que realmente tenía un significado para ella porque pues sí, la gente diría que caminó la alfombra sin su papá, pero para ella, ella estaba caminando con su papá y su mamá". "Cada cosa tenía un significado para ella y quiero que el regalo también sea así; ella me decía jugando anoche, '¡bueno, baby yo acepto Bitcoin!'". Francisca Framcesco Credit: IG Francisca Para la boda, Francisca perdió 40 libras con "Yes you Can'' ¿Cuál dirías que fue la clave para conseguir esa meta? "Con Francisca y todas las personas que trabajamos siempre les digo ponte una meta a corto plazo, mediano y largo, porque muchas veces si ponemos ¡quiero bajar cien libras en una semana! nos frustramos porque no va a ser real y no lo vamos a lograr". "Lo segundo es que es un proceso que combina la nutrición saludable con el ejercicio, el movimiento, con los suplementos nutricionales y también un poco de la mentalidad de éxito que tiene que haber. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad para poder afrontar eso y yo creo que Fran lo hizo muy bien, porque ella misma se sentaba a hacer una cita de 'ok, esta vez por qué lo estoy haciendo, cuál es mi recompensa, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero'".

