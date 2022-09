"Viejo", "Demacrado": Alejandro Chabán hace reflexión ante las críticas a su físico El fundador de Yes You Can ha sido víctima de todo tipo de vejaciones antes y después de su transformación. Este ha sido el mensaje que ha querido compartir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sí se puede cambiar y dar un giro a tu vida para bien por muy difícil que parezca. Esa ha sido y es la gran máxima de Alejandro Chabán. El fundador de Yes You Can no lo dice porque sí, él es el claro ejemplo de ello. Su transformación física no ha sido de la noche a la mañana, ni tampoco un paseo por las nubes. Ha requerido de esfuerzo, disciplina y mucha voluntad. En ese camino hasta llegar donde está han habido, y siguen habiendo, obstáculos en forma de críticas, insultos y juicios de valor. También de mucho apoyo, cariño y satisfacciones, fruto de su trabajo en su empresa. "Viejo", "Demacrado" o "Dejado" son algunos de los adjetivos descalificativos que ha recibido a través de los años. Unas reacciones a las que hoy ha hecho mención a través de una reflexión muy importante para todo el mundo. Alejandro Chabán Credit: Instagram Alejandro Chabán "Aprecia donde estés en cada momento de tu vida. Estoy orgulloso de quien era en esa etapa. Estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía", empieza su mensaje. "No dejes que un comentario o una etiqueta interfiera con tu proceso de vida, ni con tu valor". Unas palabras y una lección a las que llegó a base de momentos no siempre fáciles. Hoy ha querido alentar a, quienes como él entonces, se encontraron con obstáculos que hicieron más retador el camino. "La realidad que vemos fuera en los demás representa lo que está dentro de nuestra alma. Vemos aquello q está en nuestro corazón. ¡Soy espejo y me reflejo!", prosiguió en su emotiva reflexión. Cada uno de esos momentos, buenos y menos buenos, son los que llevan a dar pasos hacia adelante y a donde hoy está Alejandro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy esta es mi mejor versión y quizás en el futuro sería diferente", expresó resaltando que igual se siente orgulloso de aquel chico con unas libras de más que actuaba como mejor sabía. "Hoy te abrazo y aplaudo de pie Alejandrito. Gracias a tu fortaleza, tu persistencia y tu fe, te has convertido en el hombre que siempre soñaste ser. Gracias por enseñarme que tu pasado no determina tu futuro y que transformar el destino de tu vida es una decisión", se dijo a sí mismo en un emotivo video el pasado mes de agosto durante su cumpleaños. Gracias a ese Alejandro del pasado es que llegó al del presente, sano, pleno y contento con su vida. Pero, sobre todo, con un propósito, el de ayudar a quienes pasaron por lo mismo que él con su método.

