¿Qué famoso será el padrino de la boda de Francisca Lachapel?

Alejandro Chabán, quien mantiene una relación de amistad muy cercana con Francisca Lachapel, tanto es así que se llegó a rumorar tiempo atrás que ambos eran pareja, no tardó en reaccionar a la publicación que compartió la presentadora dominicana este lunes a través de su perfil de Instagram en la que anuncia que acaba de comprometerse con su ‘misterioso’ novio italiano durante sus fabulosas vacaciones en Dubai, por lo que pronto sonarán campanas de boda.

“My baby te mereces lo mejor por ser una mujer increíble y sensacional. Te adoro. Que el amor los bendiga siempre”, expresó el empresario y actor venezolano de 37 años.

El creador de la marca Yes you can! también se postuló para ser el padrino de la boda, aunque dada la seguridad con la que comunicó su deseo de acompañar a los novios en ese día tan especial todo apunta a que ya había hablado en más de una ocasión con Lachapel del tema.

“Soy el padrino, aprobado”, escribió Chabán en redes.

Instagram Alejandro Chabán

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El comentario de Alejandro terminó de convencer a los más escépticos de que efectivamente el también escritor venezolano no es el novio de Lachapel, por más bonita pareja que harían.

“Pensé que eras tú, ustedes emiten chispas cuando están juntos, los ojos les brillan a ambos y verlos es como ver que las parejas perfectas sí existen”, comentó desilusionada una seguidora.

“La realidad es que nos la imaginábamos contigo, pero nada, muchas felicidades para ellos, ¡qué viva el amor!”, expresó, por su parte, otra persona.

La cierto es que hace mucho tiempo que Francisca aclaró en exclusiva para People en Español que entre Chabán y ella solo existía una hermosa relación de amistad.

“Él es muy importante, es un líder y es una persona que siempre tiene una palabra de ánimo. Es una persona que me empuja a seguir adelante, que me reta, que me dice la verdad tal cual es, que me empuja a crecer, que puede ver más allá de mí en todo y tiene la valentía de decírmelo, y es muy especial porque me llena de alegría, de risas y lo quiero muchísimo”, declaró entonces.