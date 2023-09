"Se ve acabado": Alejandro Chabán pone un parón a los insultos con este video El actor y empresario fue duramente atacado por su físico y decidió compartir este mensaje para quienes le faltan el respeto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales, sus mensajes y sus apariciones televisivas son siempre un derroche de alegría, positivismo y buena onda. Pero no por eso Alejandro Chabán se escapa de los ataques y el acoso que se produce en estas plataformas. El empresario ha sido víctima de duras críticas y fuertes insultos en los últimos tiempos, lo que le ha animado a compartir un video. En él, el venezolano muestra las ofensas que algunos le han dedicado y aprovecha para hacer una reflexión muy significativa. Alejandro Chabán Alejandro Chabán | Credit: Mezcalent "¡Qué envejecido te ves, Chabán!", "Chabán parece enfermo, ¿tiene cirrosis?", "Qué feo se mira, muy flaco, y tiene canas", "OMG, ¿qué le pasó a este muchacho?", le han expresado tan solo algunos. Unas palabras despectivas que Alejandro ha abordado contundente. "¿Has pensado si tu hijo adolescente es quien recibe ese comentario? ¿O tu hermana, que tiene depresión? ¿O quizá en tu mamá? Que día a día trata de pintarse una sonrisa para ocultar esa soledad", comienza su video, que ya roza las 50 mil visualizaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje continúa con una gran cura de humildad por parte de Alejandro quien, lejos de recurrir al mismo estilo de quienes le atacan, se dirigió a ellos con respeto, educación y, sobre todo, compasión. "Afortunadamente, tengo el corazón y mente llenos de amor de tanta gente, pero, ¿qué pasa con quienes tienen inseguridades y pena? ¡Te invito a pensar antes de enviar, es grates y hace el mundo mejor!", conluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Se ve acabado": Alejandro Chabán pone un parón a los insultos con este video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.