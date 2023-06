Alejandro Camacho y el hijo de Rebecca Jones fueron los grandes ausentes en último adiós de la actriz Se revela la razón por la que Alejandro Camacho y Maximiliano, hijo de Rebecca Jones, no asistieron al evento que organizó la actriz antes de morir y sería su despedida póstuma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rebecca Jones y Alejandro Camacho Rebecca Jones y Alejandro Camacho | Credit: Marla Cepeda/Clasos.com/LatinContent via Getty Images El 22 de marzo de 2023, falleció a los 65 años Rebecca Jones, quien estuvo luchando contra el cáncer de ovario que le fue detectado en 2017, cuando ya estaba en un estado muy avanzado. Así, la actriz decidió dejar como última voluntad que se llevará a cabo un homenaje en un teatro mexicano donde serían invitados sus amigos cercanos. De hecho, la intérprete de Lucía Alarcón en la telenovela Cabo dejó instrucciones precisas de cómo quería su último adiós que se llevó a cabo el pasado sábado 10 de junio. "El escenario quiero un telón negro cerrado, que se abrirá hasta que comience la función, en donde resaltará la hermosa caja naranja y mi retrato enmarcado, elegantemente colgado en unos cables negros", leyó durante el evento Ana Celia Urquidi, la mejor amiga de Jones, durante el homenaje. "Mis restos cremados serán serán depositados en una hermosa caja laqueada color naranja". Pese a tratarse de un evento muy especial organizado por la famosa, previo a su deceso, hubo dos grandes ausentes, Alejandro Camacho, con quien estuvo casada por 25 años, y Maximiliano, el hijo que procreó durante este matrimonio. Ahora, se dan a conocer las razones de la falta de ambos. Rebeca Jones y Alejandro Camacho Credit: Mezcalen.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Max ya no pudo cancelar unas fechas [de trabajo] que tenía fuera de México, pero no importa. Nos ayudó en todo este proceso también", explicó Urquidi a los medios de comunicación. "[Alejandro Camacho] no lo sé. La verdad no puedo decir si se invitó o no se invitó". Ana Celia Urquidi también reveló dónde quedarán las cenizas de Rebecca Jones y lo leyó en dicho evento. "Deseo que Max [mis restos] los deposite hermoso jardín de Cuernavaca, bajo el más majestuoso de sus árboles. Si no, que entre tu María y Max decidan donde descansará mi cascarón en esta vida", concluyó.

