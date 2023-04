Alejandro Camacho revela cómo fueron sus últimas conversaciones con la fallecida Rebeca Jones Tras algunas semanas de la muerte de Rebecca Jones, su único esposo Alejandro Camacho dio a conocer algunos detalles de su relación a últimas fechas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de marzo de 2023, falleció a los 65 años Rebecca Jones tras sufrir cáncer de ovario. El único matrimonio que la actriz contrajo fue con Alejandro Camacho; ambos estuvieron casados por 25 años y tuvieron un hijo a quien llamaron Maximiliano. Pese a que terminó el matrimonio, la expareja continuó conviviendo como amigos, socios y apoyando a su vástago como padres. De hecho, este actor estuvo con la intérprete de Frida de Gómez en la serie ¿Quién mató a Sara? en sus últimos momentos y fue el encargado de confirmar su muerte. Ahora, el famoso revela cómo fueron sus últimas conversaciones con quien fuera su cónyuge. "No, no pude [estar siempre con Rebecca Jones] con todo lo que estuve haciendo de trabajo ¿a qué hora?", explicó Camacho al diario mexicano El Universal. "Pero sí nos escribíamos. Hablábamos de nuestro hijo, que es chingón (es músico, hace música padre), de que es guapo, de que es libre, independiente, y platicábamos del teatro, de cine, de alguna novela de escritores". El también productor teatral reconoce que ha sido muy difícil lidiar con la muerte de Jones; sin embargo, continúa trabajando y apoyando a Max. "Uno debe seguir viviendo, ¿qué otra? No tenemos otra arma más que una actitud positiva ante las circunstancias difíciles de la vida. Me duele muchísimo el fallecimiento de Rebecca", confesó. Alejandro Camacho y Rebecca Jones Alejandro Camacho y Rebecca Jones | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Camacho actualmente está en la obra La virgen loca y presentó la película Amores incompletos, en la cual actúa; ahora dio a conocer cuáles son sus mayores temores. "Le tengo miedo al dolor, a la enfermedad, pero a la vejez o a la muerte no, ya estoy viejo; a la muerte la he representado tantas veces, a mí se me hace que es una mujer hermosísima, preciosa, a la que le dices sí llévame mamita, llévame", concluyó.

