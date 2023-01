Alejandro Camacho habla a detalle sobre el hijo que tuvo con Rebeca Jones Tras los rumores de que Maximiliano, en hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho tiene serios problemas de adicciones y vive en la calle, su padre cuenta la verdad al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Rebecca Jones y Alejandro Camacho estuvieron casados concibieron un hijo de nombre Maximiliano. La expareja siempre ha sido reservada en lo que se refiere a la vida de su vástago, quien ha radicado en Estados Unidos, España y Alemania por cuestiones profesionales, debido a que es productor musical. Si bien, el joven se mantiene alejado del ojo público, hace unos días, surgieron rumores de que era un indigente que no tenía hogar y además sufría de una fuerte adicción a las drogas. Ante ello, su padre no dudó en salir en su defensa y hablar a detalle de lo que sucede. "Max está perfectamente bien; cuidando a su mamá, haciendo música, viviendo en su casa. Tiene un departamento en la colonia Roma [de la Ciudad de México] y decían que era un homeless [indigente]", aclaró Camacho en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Digo 'yo también quiero ser homeless con un departamento en la colonia Roma'. Y como se viste con cachuchas y barba, dices '¿y este qué? Pero toda su vida ha sido así. Así vivió en Nueva York, en Alemania, así ha vivido en España; está muy bien". Rebecca Jones y Alejandro Camacho Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la salud de su exesposa, el actor también dio algunos pormenores. "Rebecca pasando este trago de la bronconeumonía que le dio", explicó. "Afortunadamente, está muy bien y pienso que en unas semanas más ya estará enfrentándose, dando la cara". Por su parte, Alejandro Camacho sigue llevando a cabo sus proyectos profesionales y ahora está promocionando su nueva obra de teatro titulada La virgen loca que presenta en la capital azteca.

