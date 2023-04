Alejandro Camacho habla de cómo su hijo Max, está trabajando la muerte de su madre Rebecca Jones A casi un mes de la muerte de Rebecca Jones, su único hijo Max, debe lidiar con la ausencia de su madre, quien era muy cercana para él ¿cómo lo hace? Su padre Alejandro Camacho lo revela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de marzo de 2023, falleció a los 65 años Rebecca Jones, quien estuvo casada por 25 años con Alejandro Camacho; de esa unión nació Maximiliano, el único hijo de la actriz. El joven de 33 años se dedica a la música, pero mantiene un perfil menos público que el de sus famosos progenitores, de quien se ha mencionado era muy cercano. Ante ello, el actor fue cuestionado sobre sobre la forma en la que su vástago está llevando este proceso de luto por su madre; sobretodo, luego que surgieran rumores de que el músico estaba atravesando por conflictos de adicciones. "Mi hijo está a toda madre. Está en Quintana Roo tocando, dando unos conciertos, regresa el fin de semana", reveló Camacho al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Esperemos que ya se libere todo esto de pandemia porque él estaba viviendo en Europa y tocando allá, pero con la pandemia se acabó todo". Rebecca Jones y Alejandro Camacho Rebecca Jones y Alejandro Camacho | Credit: Marla Cepeda/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de José en la película Amores incompletos también hizo una reflexión sobre lo difícil que ha sido para él lidiar con la muerte de personas tan queridas como su exesposa e Ignacio López Tarso. "Claro que para mí lo que más me duele pues es Rebecca, pero también me duele mucho lo de Nacho [Ignacio López Tarso], éramos muy amigos, tuve oportunidad de trabajar con él varias veces y, pues sí, ha sido un mes difícil de pérdidas", mencionó. Ahora, Alejandro Camacho continúa con su vida y se concentra en su carrera profesional; de hecho, regresará a las telenovelas con Minas de pasión que está producida por Pedro Ortiz de Pinedo.

