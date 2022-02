Hermano de Luis Miguel hace fuertes revelaciones sobre el cantante Por primera vez, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, habla públicamente sobre situaciones de su familia y su famoso hermano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a la serie biográfica de Luis Miguel, el público pudo acceder por primera vez a la intimidad del cantante que había sido resguardada con recelo desde que se convirtió en cantante. Ahora, su hermano Alejandro Basteri habla por primera vez de algunos pasajes desconocidos de la familia del intérprete de "Tengo todo excepto a ti". "Somos como misteriosos", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[Como hermanos Luis Miguel, Sergio y yo estamos] Totalmente [unidos]", agregó. "Cada quien tiene una vida, cada quien nos respetamos mucho". El empresario reveló que a diferencia de lo que se cree, los tres hermanos llevan una buena relación e intenta verse frecuentemente. Sin embargo, es complicado porque viven en diferentes lugares y cada quien tiene proyectos de vida opuestos. "Intentamos [reunirnos frecuentemente], pero no tenemos 20 años; cada quien tiene [una vida]. Sergio sigue viviendo en España", explicó. "Somos una familia pequeña", mencionó. "Soy muy respetuoso de mis dos hermanos y siempre los voy a amar, querer y respetar en todos sentidos". Ahora, que está el hermano del cantante está promocionando una línea de ropa inspirada en su madre Marcela Basteri, dejó claro que no pretende hacer su propia bioserie. "Mandé un comunicado [clarando que no estaba en mi proyecto [de vida] hacer nada que tuviera que ver [con otra cosa] fuera de esto [la línea de ropa en honor a su madre]", enfatizó. Luis Miguel y Alejandro Basteri Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images)/ Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Basteri advirtió que esta marca, cuyo logo representa a los tres hermanos, está manejado por él completamente, pero con la aprobación de Luis Miguel y Sergio. "Mis hermanos están enterados, obviamente, de este negocio; tienen conocimiento total. Soy el que represento esta idea. Están involucrados moralmente, tienen la apertura total, son mis hermanos", comentó. "Es hacer algo honorífico a alguien que amas", explicó. "A quien le debo la vida".

