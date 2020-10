Close

Alejandra Robles, la pionera de la música afromexicana que supo vencer obstáculos La cantante ha logrado destacarse a nivel internacional; sin embargo, decidirse por cantar música poco convencional ha tenido su precio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía: Alejandra Robles Desde joven, Alejandra Robles descubrió que su pasión por el canto serviría para ofrecer algo más que simple música. Incluso tuvo que empezar por vencer el desconocimiento de formar parte de una mezcla de culturas poco conocida en su natal México siendo afrodescendiente. Así logró posicionar no solamente un género musical conocido como afromexicano, sino también una forma de vida poco conocida. RELACIONADO: Los famosos se transforman en la Catrina Image zoom Credit: Cortesía: Alejandra Robles “Cuando yo empezaba a cantar, realmente el término afromexicano era algo que ni siquiera se pensaba que existiera. Ahora veo que hay más gente interesada en una cultura negra que está activa en México. Cada vez hay más interés y siento que de alguna forma he puesto mi granito de arena para que haya más visibilidad de esta cultura”, mencionó Robles a People en Español. “Me siento muy orgullosa. Han sido muchos años de trabajo, quince años”. Ahora, la cantante ha logrado posicionarse como exponente de dicho género y de otros ritmos tradicionales mexicanos. Sin embargo, reconoce que su camino no ha sido sencillo ya que decidió enfocar su talento en música poco comercial. Image zoom Credit: Cortesía: Alejandra Robles “Crecí en una ciudad, que es Oaxaca, donde tenemos mucho arraigo por las tradiciones y creí que aquí estaba lo mío. La música de mi país, la música que tiene una historia, la música que pertenece a un pueblo; con eso es con lo que me identifico”, comentó. “Sí ha sido mucho más difícil para mí [hacerme de un nombre]. Ha sido más complicado por el tipo de música que yo canto. Pero poco a poco vamos abriendo caminito, sendero”. Image zoom Credit: Cortesia: Alejandra Robles Como parte de sus aportaciones culturales, la cantante presentará nuevamente, como desde hace doce años, un espectáculo multidisciplinario titulado La Catrina, que va acorde con la tradición mexicana del Día de Muertos. “Ser la Catrina me saca de mi zona de confort; de la música que vengo haciendo que es muy bailable, que es muy sabrosa, que es muy bravía”, explicó. “Me obliga a cantar cosas muy solemnes, a la muerte”. Image zoom Credit: Cortesia: Alejandra Robles Además, Alejandra Robles está promocionando su reciente álbum titulado Tropicalísima que recrea nuevas versiones de temas clásicos de diversos países de Latinoamérica y con estilos como rumba, mambo, cumbia, chachachá, salsa, bolero cubano, música afrocubana y afrodominicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me llevó cinco años [hacer Tropicalísima]. Es un disco bello, bello, bello”, reveló. “Es algo que no se está haciendo; por lo menos en México”. Tropicalísima ya está disponible en todas las plataformas digitales. Por su parte, La Catrina se presentará el 30 de octubre, a las 9:00 p. m. por el canal 9 de la televisión de Oaxaca, México, y posteriormente vía streaming para el festival Almas.

