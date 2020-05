¡Alejandra Procuna vuelve a las telenovelas tras cuatro años sin ofertas en televisión! La famosa actriz de María la del Barrio y Salomé llevaba cuatro años sin trabajo y hasta se convirtió en conductora de Uber para poder salir adelante. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya la echábamos de menos frente a las cámaras. Alejandra Procuna es una de las grandes actrices de telenovela que nos ha regalado papeles inolvidables en historias como María la del Barrio o Carita de Ángel. Llevábamos casi cuatro años sin verla en su salsa pero hoy tenemos buenas noticias. La actriz que durante un tiempo tuvo que trabajar como conductora de Uber para poder subsistir, finalmente anunció que estará de regreso en la pantalla chica para alegría de todos. "Me encuentro muy feliz porque regreso a las telenovelas después de cuatro años", dijo entusiasmada la actriz de 50 años al programa mexicano Hoy. Tal y como ella misma comentó, después de esta aventura que es la vida y hacer lo que había que hacer para poder salir adelante, es un placer volver por la puerta grande a la actuación en "La mexicana y el güero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esta carrera de actriz no siempre estás segura de que vas a tener trabajo y decidí comprarme dos carros, vendí el que tenía, saqué un poco de ahorritos que tenía por ahí y compré dos carros", dijo con orgullo de su otra profesión. Ahora puede retomar el sueño de su vida, su carrera de actriz, lo que más feliz y plena le hace sentir. "El regresar me llena el alma, a hacer lo que amo y hago con tanta entrega y de lo más maravilloso en este mundo que es ser actriz", expresó ilusionada. ¡Felicidades Alejandra!

Close Share options

Close View image ¡Alejandra Procuna vuelve a las telenovelas tras cuatro años sin ofertas en televisión!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.