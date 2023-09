Alejandra Jaramillo de ¡Siéntese quien pueda! felicita a su "amor" por su cumpleaños La panelista del programa de entretenimiento de Univision está dándose una oportunidad en el amor con el colombiano Beta Mejía del reality show de Telemundo Los 50. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo; Alejandra Jaramillo y Beta Mejía | Credit: Mezcalent; Instagram Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo vivió en 2021 uno de los capítulos más tristes de su vida: la muerte de su novio, el actor y presentador ecuatoriano Efraín Ruales, quien fue asesinado en Ecuador. "Mi relación con Efra fue una relación en la mejor etapa de mi vida, ya mucho más madura", contaba en noviembre de 2022 en su programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision). La panelista del programa de entretenimiento de Univision, quien decidió empezar una nueva vida junto a su hijo en Miami, necesitó tiempo para superar la pérdida y sanar su corazón. Hoy, dos años después, Jaramillo vuelve a sonreír en el terreno amoroso. Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo, panelista de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: Mezcalent La semana pasada, la conductora ecuatoriana compartió unas imágenes a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los cuatro millones de seguidores, que confirmaban su noviazgo con el influencer colombiano Beta Mejía, quien participó recientemente en el reality show de Telemundo Los 50, que se emite de lunes a viernes a las 7 p, m., hora del Este. Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo y Beta Mejía | Credit: Instagram Alejandra Jaramillo Ahora, justo una semana después, Jaramillo ha vuelto a publicar una serie de fotografías junto a Mejía, esta vez acompañadas de una emotiva felicitación de cumpleaños. "Con alma de niño, siempre alegre, genuino, hablándole a desconocidos de la nada para arrancarles una sonrisa", comenzó escribiendo la presentadora junto a las instantáneas. Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo y Beta Mejía | Credit: Instagram Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo y Beta Mejía | Credit: Instagram Alejandra Jaramillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ojalá sigas contagiando al mundo entero de eso que llevas por dentro y que te vuelve especial. Feliz cumpleaños mi amor. Pura felicidad para ti cada día de tu vida", agregó. Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo y Beta Mejía | Credit: Instagram Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo y Beta Mejía | Credit: Instagram Alejandra Jaramillo Unas palabras a las que el que fuera también participante de Exatlón Estados Unidos 2022 no tardó en reaccionar: "Mi amorcito que chimba de cumple a tu lado. Tú más has arrancado muchas sonrisas y yo quiero sacarte muchas a ti. Gracias por hacer estos días tan especiales". ¡Qué viva el amor!

