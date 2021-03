Alejandra Jaramillo responde a las críticas a su duelo por la muerte de su novio Efraín Ruales La presentadora de televisión regresó a las redes sociales con un impactante mensaje de respuesta a los que juzgan su comportamiento tras la muerte del conductor ecuatoriano. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A dos meses del asesinato al conductor ecuatoriano Efraín Ruales, su novia Alejandra Jaramillo compartió una extensa respuesta en redes sociales a quienes cuestionan su duelo. Fue a través de Instagram que la joven modelo y presentadora de televisión de 28 años dijo que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales por respeto a su familia y proteger a su hijo. Además, explicó que el proceso legal y la investigación que abierta sobre el caso requieren que sea prudente. Expresó que el dolor por la muerte de su pareja no depende de si estuvo o no casada con él y que solo ella sabe por lo que está pasando. "A ti, que juzgas el dolor de alguien por un estado civil, no sabía que el amor o el dolor de una pérdida se miden por estar casada o soltera. En este tiempo he aprendido que no se puede comparar el dolor de un amigo, de una madre, de una novia, de un hermano, de un fan, todos son dolores y procesos diferentes, pero son dolores al fin y al cabo y hay que respetarlos", escribió. Efraín Ruales Alejandra Jaramillo Image zoom Credit: IG Alejandra Jaramillo "A ti, que comparas mi duelo con el de otras personas, quiero decirte que yo no soy ni víctima ni fortaleza. Soy un ser humano como tú viviendo un proceso que solo yo conozco y que no lo he querido exponer por respeto a la memoria de la persona que se fue, por respeto a su familia, que amo tanto como a la mía, y por respeto a lo que nosotros vivimos juntos", agregó. Jaramillo dijo que dos meses no significan nada para ella y que el dolor está vivo como el primer día y aclaró que cada quien tiene sus tiempos. "En este tiempo he aprendido que el curso de la vida sigue y yo no me detengo, caminaré a mis tiempos y con mis propias decisiones, el resto lo llevo por dentro. Amemos más, juzguemos menos", concluyó. Las declaraciones de La Caramelo se producen luego del comentario de la presentadora de televisión Mayra Jaime Maldonado, quien dijo que ella se levantó y siguió con su trabajo tras perder a dos de sus abuelos con 10 días de diferencia. Tras la avalancha de críticas que ha recibido en las redes sociales, Maldonado dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no le faltó el respeto a nadie. "Me juzgan y me atacan como si le falté el respeto a alguien, hacen un escrito donde quedo como la mala de la película por decir que una mujer maravillosa y trabajadora no puede dejarse caer y debe seguir adelante por su hijo. Díganme dónde la falté el respeto, dónde digo no se luche por justicia, dónde estoy motivando a la gente al odio", se preguntó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ruales perdió cuando su auto fue tiroteado mientras regresaba a casa en Guayaquil. En julio del año pasado había revelado que recibió amenazas de muerte por dar a conocer información sobre asuntos relacionados con corrupción.

Share options

Close Login

View image Alejandra Jaramillo responde a las críticas a su duelo por la muerte de su novio Efraín Ruales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.