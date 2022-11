Alejandra Jaramillo recuerda la muerte de su novio Efraín Ruales, con quien soñaba casarse La presentadora Alejandra Jaramillo habla de la muerte de su novio, el actor y presentador ecuatoriano Efraín Ruales. ¿Se siente lista para volverse a enamorar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Jaramillo Credit: Instagram/ Alejandra Jaramillo Alejandra Jaramillo llora al recordar el más triste capítulo de su vida, la muerte del actor y presentador ecuatoriano Efraín Ruales. "Mi relación con Efra fue una relación en la mejor etapa de mi vida, ya mucho más madura", dijo en entrevista para el programa Siéntese quien pueda de Unimás. "Los dos queríamos las mismas cosas, queríamos formar una familia, queríamos casarnos". Se encontró con "la persona ideal" en el momento perfecto, pero "la vida tiene cosas tan inesperadas", lamenta sobre su muerte. "Siento que nuestro amor fue superintenso". Pasó la pandemia en casa de su novio, con su suegra y su hijo Sebas. "Lo que más tuvimos fue momentos familiares", recuerda. Ya han pasado casi dos años desde que Ruales fue asesinado en Ecuador, pero dice que no se siente lista para un nuevo novio. "No quiero forzar nada", admite, aunque está abierta al amor. "Me gusta fluir con la vida". En una entrevista con Carlos Mesber, la presentadora y actriz ecuatoriana recordó que salió embarazada a los 15 años. Ser una madre adolescente marcó su vida. "El amor me lo tomé muy en serio, tan en serio que vino Sebastián y que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida", dice sobre su hijo. "Me tocó madurar". Fue un shock enterarse de su embarazo. "Mis hermanas todas casadas de velo y corona, todas casadas por la iglesia," dice ella, quien se sintió como "la oveja negra" de la familia por tener un bebé sin casarse y siendo menor de edad. "Ardió Troya por todos lados", dice sobre su familia, que la apoyó en la crianza del bebé. Fue un camino lleno de retos, pero la hizo la mujer fuerte que es hoy. "Él ha sido mi compañero en tantas etapas, yo he crecido con este niño", dice sobre su hijo, de 14 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eramos super jovencitos los dos", dice sobre el padre de su hijo, con quien tuvo un noviazgo varios años. "Ahora hay una muy buena relación, lo quiero, lo admiro. Tiene su novia, está muy feliz y lo ama mi hijo, que es lo más importante".

