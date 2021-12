Hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo termina en el hospital Alejandra Capetillo tuvo que dirigirse urgente al hospital luego de comenzar a sentirse mal tras acudir al evento de una amiga en Madrid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Capetillo Alejandra Capetillo | Credit: Alejandra Capetillo/Instagram Alejandra Capetillo, hija de los actores Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, contó a sus seguidores de Instagram que tuvo que dirigirse urgente al hospital luego de comenzar a sentirse mal, tras acudir al evento de una amiga en Madrid, ciudad donde vive. "Fue de la nada, no sé qué me pasó, aparte escaló superrápido. El chiste es que fui a un evento y estaba bien y de la nada, en la noche, empecé a sentir frío en los huesos, de los pies hasta la espalda, empecé a sentir frío congelado. Me empezó a doler el hueso y dije: 'Algo está pasando'", contó la joven en Instagram. En un momento pensó que podía tratarse de hambre, pero una vez que fue a cenar con una amiga y seguía igual, se dio cuenta de que algo no estaba bien. "De verdad eran escalofríos… Me dolía moverme del frío que empecé a tener. Cada vez iba escalando más. Llegué a mi casa y me di cuenta de que no era normal. Me chequé la temperatura y dije 'esto es fiebre'. Dicho y hecho, estaba en 39ª C, estaba derritiéndome", aseguró. La joven de 22 años enseguida llamó a sus padres, quienes le dijeron que se dirigiera de inmediato al hospital, a pesar de su fobia a los doctores. "Les marqué a mis papás y me dijeron: 'Te vas ahorita al hospital'. Yo no quería, le tengo pavor a los doctores y a los hospitales y más estando lejos de mi familia. Pero mis papás me dijeron que me fuera", dijo. Con todos estos síntomas, la familia creía que se trataba de covid-19, pero para sorpresa de todos hasta el momento esa no es la causa de su malestar. "Obviamente, la primera duda era si tenía covid. Me hicieron la prueba y hasta ahorita soy negativa", dijo. "Gracias a Dios, negativa en covid; aún así tengo una de esas gripas monumentales, pero voy mejor. Ya con puro tecito voy mejorando", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de enero Ale atravesó por una situación similar, pero esa vez se confirmó que sí era positiva al coronavirus. "Dentro de todo me siento bien, siento como una gripa. Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien", aseguró en ese momento.

