La cantante mexicana Alejandra Guzmán habla de su estrecha relación con su hija y del nuevo amor de Frida Sofía. "Mi Frida es mi sol", dice la famosa mamá. "Frida siempre ha sido para mí un éxito porque la tuve en el clímax de mi carrera, porque ella me ha hecho mujer, me ha hecho madre". ¿Y cómo está la vida sentimental de la 'Reina de corazones'? "Yo cocino, te hago buenas ensaladas, huevos rancheros, frijolitos. Yo ya me podría casar", bromea la guapa soltera. "Ahorita no tengo con quién. No es tan importante siempre tener una pareja. Creo que a mí me quita un poco de concentración", confiesa risueña la roquera. "Me he encargado de mí y eso es importante".