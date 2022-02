Alejandra Guzmán y Paulina Rubio ¿rivalidad o truco publicitario? Las cantantes lo aclararon todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, denominadas como la 'reina del pop" y la 'reina del rock", respectivamente, se unen y dicen que dejan atrás rivalidades para unirse en una gira por Estados Unidos que comenzará en abril y recorrerá más de 20 ciudades. "Dos mujeres como nosotras no se dan todos los días, eso seguro, y mucho menos se juntan para dar una buena faena, o sea que espero que realmente lo disfruten", dijo la Chica Dorada en un salón del Seminole Hard Rock Hotel, en Hollywood, Fl. ¿Quién abrirá los conciertos? "Creo que nuestros egos ya no existen porque hay que resetearnos. '¿Quién va a abrir?' Una noche ella, una noche yo, una noche ella, una noche yo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paulina Rubio y Alejandra Guzman Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Las cantantes mexicanas, quien años atrás supuestamente se disputaron el amor de Erik Rubín, dando pie a canciones como "Mío" o "¡Hey Güera!", no pueden creer que todo aquello haya quedado en una gira. "Me motiva el poder dejar atrás el pasado, el poder mostrar que a Paulina yo la quiero desde que somos vecinas. Nos conocemos desde pequeñitas y tenemos muchas cosas en común, al final; entonces, ¿por qué no cantarle a la vida, a los hombres, a la infidelidad?, porque al final fue un truco del productor que hizo esas dos canciones "Mío" y de "Güera", y por eso empezó ese rivalidad", contó La Guzmán, vía digital desde la Ciudad de México. "¡No fue por eso, Ale!! No fue nada más por eso, no, no digas mentiras, ¡imagínense!", interrumpió Paulina. "Pero, esto ya pasó", intercedió Alejandra. "¡Exacto!, ya pasó", respondió Paulina. Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent "Lo bueno es que tenemos material para hacer este tour. Lo que sale de un hombre, para que vean", finalizó La Guzmán.

