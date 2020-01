Los escándalos más sonados del 2019 By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram / Alejandra Guzmán Una supuestamente fue a un brujo para recuperar a su exesposo, mientras que otra supuestamente se inventó una agresión racista y homofóbica para buscar fama. Estos son algunos de los escándalos más comentados. Empezar galería Batalla entre madre e hija Image zoom Mezcalent Parecían el dúo perfecto de madre e hija, pero este año dieron mucho de qué hablar cuando Frida Sofía acusó a Alejandra Guzmán de robarle el novio y hacerle la vida imposible. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement No ha terminado Image zoom Instagram/Frida Sofía Muchos miembros de la familia como Silvia Pinal y Enrique Guzmán se involucraron en la batalla y tanto madre como hija hablaron en público de la disputa. Por ahora no ha habido una reconciliación, ¿tal vez en el nuevo año? 2 de 10 Applications Ver Todo Jussie Smollett Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images A principios de año, el actor denunció haber sido objeto de una agresión racista por parte de dos personas que describió como hombres blancos que le dijeron insultos raciales y homofóbicos, le vertieron una sustancia química desconocida y le ataron una soga al cuello. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement ¿Un montaje? Image zoom Chicago Police Department via Getty Images Tras una investigación, la policía de Chicago concluyó que el mismo Smollett fue quien contrató a dos hombres nigerianos y organizó el asalto. En consecuencia, las autoridades le imputaron varios delitos de los que se declaró inocente. Al final, se le retiraron los cargos y un juez determinó que el caso quede bajo secreto. 4 de 10 Applications Ver Todo Impeachment Image zoom (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Donald Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado en un proceso de impeachment debido a sus aparentes presiones a Ucrania usando la ayuda militar para que investigara a un rival político. 5 de 10 Applications Ver Todo A juicio Image zoom Win McNamee/Getty Images Tras ser imputado por la Cámara de Representantes, ahora el presidente será juzgado en el Senado en enero. Pero la mayoría republicana en la cámara alta hace extremadamente improbable que el proceso acabe en condena. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La guerra inconclusa Image zoom Mezcalent El divorcio no puso fin a las tensiones entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Entre otras cosas, se dijo que la actriz había acudido a un brujo para recuperarlo y alejarlo de su actual pareja, Irina Baeva. Bazán lo negó, pero sí dijo que a sus hijas lo les gustaba estar con Baeva. 7 de 10 Applications Ver Todo Su respuesta Image zoom Instagram Gabriel Soto Soto respondió compartiendo unas fotos íntimas de sus hijas disfrutando con su novia. 8 de 10 Applications Ver Todo ¿Agresión? Image zoom Victor Chavez/Getty Images (2) Jonathan Islas apareció llorando y golpeado en un video en redes sociales acusando a la actriz Fabiola Campomanes de haberlo agredido sin motivo. La acusada respondió que lo había hecho para defenderse de él. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement No pasó nada Image zoom Jason Koerner/Getty Images for Billboard Tras el revuelo, ambas partes se disculparon y la actriz incluso compartió su versión de la historia en un video de YouTube. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Los escándalos más sonados del 2019

