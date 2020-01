¿Quién es el nuevo amor de Alejandra Guzmán? La roquera mexicana Alejandra Guzmán presume al nuevo hombre de su vida desde la tina de baño: su sobrino y ahijado Apolo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alejandra Guzmán está más que emocionada con el primer varón de la dinastía Pinal y no deja de presumirlo. Desde el nacimiento del pequeño Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán, la roquera no ha cesado de compartir tiempo — y fotos — con su primer sobrino del lado materno. Esta vez, la cantante publicó una íntima fotografía junto al pequeño mientras le daba un baño de tina al que tituló “diversión”. La intérprete se ha mostrado feliz de compartir con Apolo y ha sido elegida por su hermano para tener un lugar privilegiado en su vida como su madrina, según lo reveló la cantante a través de una de sus publicaciones. “Apolo nos llenas de luz”, escribió la Guzmán en una de las fotografías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño es el primer nieto varón de la legendaria actriz Silvia Pinal, quien es abuela de Frida Sofía, hija de Alejandra; y bisabuela de Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. Por su parte, tras el nacimiento del pequeño, Frida Sofía aseguró que no lo conocía y que ignoraba que la familia esperara la llegada del pequeño Apolo. Cabe recordar que la joven cantante ha estado distanciada de su familia, sobretodo de su madre, tras el escándalo suscitado en redes sociales sobre la supuesta falta de apoyo de la roquera hacia su hija. La Guzmán se defendió reiterando su amor hacia ella. Image zoom Además de pasar el mayor tiempo posible con el pequeño Apolo durante sus últimos días de vacaciones, la cantante prepara su primer show del 2020 que dará inicio a la gira La Guzmán Tour en Guanajuato, México. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Quién es el nuevo amor de Alejandra Guzmán?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.