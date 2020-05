Alejandra Guzmán habla abiertamente de sus conflictos con Frida Sofía en un nuevo video La cantante afirmó en sus redes que ha tratado por varios medios de ayudar y acercarse a su hija, pero que le cierra todos los caminos. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En respuesta a los recientes ataques y acusaciones de su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán compartió un video en sus redes sociales en el que ofrece su propia versión de los hechos y pide una reconciliación. “Esta es una historia muy larga”, empieza la intérprete de “Flor de papel” su grabación de casi 6 minutos en su cuenta de Instagram, en la que resaltó que si bien ha estado ausente en la vida de Frida, es gracias a ese sacrificio que tanto ella como su hija tienen dónde vivir. Image zoom Aseguró que Frida nunca le acompañó en ninguna de las operaciones quirúrgicas a la que se ha sometido ni le pidió permiso para casarse, lo que no impidió que en su rol de madre haya intentado acercarse. Cuando la llamó para su cumpleaños, dijo que solo recibió insultos de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “He buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimientos y odio hacia mí, hay necesidad de una terapia”, dijo en el video, en el que lamenta que haya tenido que aprender a vivir sola “con este dolor tan grande porque es mi hija y porque la amo, quiero verla feliz”. Sobre las acusaciones de que se acostó con uno de los que fueron novios de su hija, reiteró que es falso. Por eso, sostuvo, no tiene nada que esconder ni avergonzarse. “Yo jamás me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, lo puedo jurar por mí y todos mis fans que me aman y me apoyan”, dijo Guzmán, cuyo mayor deseo es que su hija abra su corazón a una reconciliación.

